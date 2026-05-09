5 cortes de pelo populares para mujeres de más de 50 años

Uno de los sitios más visitados para buscar diversos rubros es Pinterest. Allí se han buscado opciones de cambios de looks por lo que han resaltado los cortes de pelo más populares para las mujeres de 50 años.

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Los cortes más elegidos son aquellos que aportan volumen, movimiento y frescura. Así es que surgen el bob, la media melena o incluso un shaggy. Algunos de los complementos son flequillos cortina o desfilados que suavizan y rejuvenecen.

Aquí te vamos a dejar la selección de los cortes de pelo más populares para que las mujeres mayores luzcan hermosas.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo?

Media melena 'butterfly'

El corte mariposa ha ganado mucha popularidad en los últimos años y las mujeres de más de 50 años pueden optar por una media melena. Las capas te van a brindar volumen y movimiento, pero sin tener que renunciar a la densidad. En cuanto al desfilado de la zona que rodea al rostro debe ser correcto para resaltar las facciones.

Bob texturizado

Luego nos encontramos con este corte que se lleva a la altura de la mandíbula y permite sumar frescura al rostro. Las capas no son bien marcadas, pero hacen que el pelo sea vea ligero. Si llevas la raya al lado podrás jugar con el volumen.

Corte bob castaño.|(ESPECIAL/Pinterest)

Mixie

Este es un punto medio entre el pixie y el mullet. Cuenta con capas cortas en la parte superior que aportan mucho más volumen. Es un corte con mucho movimiento en el que podemos añadir o no el flequillo.

Long bob recto con flequillo cortina

El long bob es muy versátil y queda bien en todo tipo de rostros. Puedes utilizarlo en su versión lisa o con ondas suaves para un look natural. Agrega el flequillo cortina para un efecto rejuvenecedor.

Pixie

Este corte cuenta con los laterales más cortos y la parte superior más larga. A partir de los 50 años es uno de los cortes más pedidos para quienes buscan un cambio de look. Es muy favorecedor para los rostros ovalados y definidos.