Despídete de las alfombras estampadas: esta es la tendencia en el 2026

Sin dudas, la alfombra es uno de los elementos que se agrega en la sala para poder decorar el espacio como así también para brindar calidez y personalidad. Lo importante es elegir a conciencia y no colocar sin pensar. Este año ha llegado con cambios por lo que las alfombras no son la excepción y los diseñadores ofrecen la mejor opción.

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Los especialistas en decoración manifiestan que las alfombras estampadas ya no van más. Así es que si tienes con flores, diseños geométricos, etc, puedes ir reemplazándolas por las nuevas tendencias.

¿Cuáles son las alfombras en tendencia?

Las formas redondas se imponen

En la actualidad se utilizan las alfombras redondas para romper con la rigidez de las líneas rectas, crean un punto focal dinámico en salas de estar y comedores. Son ideales para definir el área de una mesa redonda o el centro de una sala con muebles de líneas curvas. Su efecto visual es inmediato.

El bouclé y el lino son muy empleados

Las fibras naturales como lo son el bouclé, el lino, el yute y la chenilla son muy empleadas por los diseñadores. Estos cuentan con una apariencia imperfecta y orgánica que aporta calidez visual sin necesidad de colores llamativos ni diseños complejos.

Los tonos tierra y neutros se apoderan de la sala

Si vas a incluir una alfombra en tu sala debes inclinarte por tonos tierra y naturales como beige cálido, terracota suave, arenas, verde oliva y gris piedra. Son tonos que crean espacios cálidos y serenos que invitan a quedarse, y tienen la ventaja de que combinan con prácticamente cualquier paleta de mobiliario.

Las alfombras de formas irregulares y deconstruidas

Por último, ten en cuenta que las formas irregulares también se están imponiendo. Sus contornos no lineales desafían las convenciones y celebran el arte abstracto, aportando un toque original y creativo. No son para todos los espacios.