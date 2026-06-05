Cómo definir las cejas con lápiz

Las cejas son el marco de la mirada por lo que deben lucir bien prolijas y definidas. Es por esto que te vamos a mostrar una manera sencilla de maquillarlas con la ayuda de un lapiz.

Para definir tus cejas con lápiz de forma perfecta, debes medir los tres puntos clave de tu rostro, trazar líneas suaves de guía y rellenar imitando el vello natural. El secreto para un acabado profesional está en elegir el tono adecuado (un tono más claro que tu vello si eres morena, o uno más oscuro si eres rubia) y difuminar constantemente.

¿Cómo utilizar el lápiz para definir tus cejas?

Encontrar las tres medidas clave

Utiliza tu propio lápiz de cejas apoyándolo contra la aleta de tu nariz para marcar los límites exactos:

Punto de inicio: Coloca el lápiz recto hacia arriba desde la aleta de la nariz; ahí debe comenzar tu ceja.

Punto más alto (arco): Mira de frente y cruza el lápiz en diagonal desde la aleta de la nariz pasando por el centro del iris; ese será tu punto alto.

Punto final: Lleva el lápiz en diagonal desde la aleta de la nariz hacia la esquina externa del ojo; ahí debe terminar la colita.

Mujer peinándose ceja |Canva

Trazar y rellenar paso a paso

Preparar: Cepilla todos los vellos hacia arriba con un cepillo tipo spoolie para ver los huecos libres.

Definir la base: Dibuja una línea muy suave a ras del vello en la parte inferior, desde el centro hacia la colita.

Definir la parte superior: Peina el vello hacia abajo y une el punto más alto con la colita.

Crear vellos falsos: Rellena los espacios vacíos haciendo trazos cortos, rápidos y ascendentes en la dirección del crecimiento del pelo.

Efecto degradado: Aplica menos presión en el inicio de la ceja (cerca de la nariz) y concentra la mayor intensidad de color en el arco y la colita.

Difuminado y limpieza para un acabado limpio

Suavizar líneas: Pasa el cepillo de cejas varias veces por todo el diseño para borrar líneas duras y funder el lápiz.

Definir con corrector: Si buscas máxima definición, aplica una línea delgada de corrector debajo de la ceja con una brocha plana y difumínala hacia abajo.

Sellar: Aplica un gel fijador transparente para que los pelos no se muevan y el maquillaje dure todo el día.