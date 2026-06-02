Marian Rojas Estapé, médico psiquiatra: “El estrés positivo te motiva y te empuja a dar lo mejor de ti”

Marian Rojas Estapé, quien es escritora y médico psiquiatra pudo compartir a través de una charla en redes sociales lo qué significa el estrés, pero, a diferencia de creer que sólo puede provocar factores negativos a las personas que lo sufren, la experta explicó que a algunos los puede ayudar a crecer: "El estrés positivo te motiva y te empuja a dar lo mejor de ti".

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¿Cuántos tipos de estrés existen?

Estrés Tóxico y quizás el más peligroso

El estrés es muy peligroso cuando deja de ser tolerable y pasa a convertirse en un estrés crónico, este se refleja cuando la persona deja de vivir de manera constante y pasa a un modo alerta. En este sentido, la experta escribe en su cuenta oficial de Instagram que, las consecuencias pueden llegar a ser nefastas para el cuerpo, ya que se puede generar ansiedad, insomnio y la mente podría jugarle malos pensamientos, los cuales influyen de manera negativa a la hora de tomar decisiones en la vida diaria.

Estrés Tolerable

Este tipo de estrés es una respuesta temporal a las situaciones complicadas de la vida cotidiana, una pérdida o un cambio de trabajo, quizás una conversación complicada; pero, si el sujeto cuenta con las herramientas necesarias, la situación puede ser manejable y no dejar un tipo de huella, incluso, este estrés es el que ayuda a evolucionar a los seres humanos en algunos aspectos de sus vidas.

¿Cuál es el estrés positivo que empuja al ser humano a dar lo mejor?

Según Marian Rojas Estapé, el estrés que puede sacar lo mejor de una persona es el llamado Estrés Positivo. Estar en este tipo de situación dependiendo de cómo lo perciba el mismo sujeto, hace que se concentre antes de una presentación importante, y posteriormente lo hace efectivo ante cualquier tipo de prueba.

La médico psiquiatra habló del estrés positivo, y de acuerdo con su discurso este le ayuda a concentrarse y ofrecer una mejor versión ante cualquier tipo de prueba; de hecho, otra categoría que mencionó la experta es el estrés tolerable, el cual se definió como una “respuesta temporal”, ante las situaciones complicadas de la vida.

De hecho, este último y que puede ser manejable, ayuda a que el ser humano evolucione también, siempre y cuando se tengan las herramientas adecuadas, sin embargo, una gran diferencia de este tipo de estrés, es que algunas personas lo pueden manejar mientras que otras lo convierten a un estrés tóxico, el más peligroso que puede existir.

