Existe una creencia popular que para los expertos en la materia es un error, y es que muchas veces pensamos que para tener una figura más estilizada es necesario utilizar ropa ajustada.

Sin embargo, esto se trata de un mito, ya que no se necesitan de prendas pegadas al cuerpo para poder definir nuestra figura, pues el truco real se encuentra en la estructura y el equilibrio.

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Así puedes verte más estilizada sin ropa ajustada

No necesitas dejar atrás el estilo oversize, que en general aporta más comodidad que la ropa ceñida al cuerpo algunos de los consejos para lucir mejor con este tipo de prendas son:

La regla de la compensación

Si vas a utilizar una prenda superior muy amplia, puedes mantener la parte inferior con una caída más recta, tipo una falda midi o unos pantalones de pinzas. Así evitarás que tu figura "se pierda" entre tanta tela.

Una camisa oversize con una falda midi equilibran el look|Pinterest

Marca la cintura sin apretar demás

Para poder acentuar tu cintura no se necesita de un cinturón súper ajustado o de un corsé que no te deje respirar.

Intenta con una cinta delgada sobre un vestido holgado, o simplemente meter la parte delantera de tu playera o camisa dentro del pantalón, para así definir tu silueta de manera instantánea y hasta alargar visualmente tus piernas.

Meter la parte delantera de tu playera dentro de tu pantalón acentuará tu cintura|Pinterest

Intenta un estilo monocromático

Vestir de un tono color en tonos iguales o similares te ayudará a crear una línea vertical ininterrumpida que alargará tu figura visualmente y te permitirá usar cortes anchos sin restarte altura.

Elige bien las texturas y caídas

Para verte estilizada, intenta elegir telas que tengan una buena caída, tales como el lino, la seda o el punto fino. Estas prendas tienen su propio movimiento y fluyen con tu cuerpo en lugar de añadir volumen innecesario y rígido.

Las texturas y caídas son un buen aliado para estilizar tu figura|Pinterest

Los expertos en moda te invitan a que no te deshagas de tu ropa oversize y que pruebes jugar con las proporciones y el volumen, ya que ahí agregarás tu estilo personal.