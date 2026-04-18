Así puedes verte más estilizada sin ropa ajustada
La ropa ajustada no es la única opción para lucir una figura estilizada, descubre los consejos de expertos en moda para obtener la mejor versión de ti misma
Existe una creencia popular que para los expertos en la materia es un error, y es que muchas veces pensamos que para tener una figura más estilizada es necesario utilizar ropa ajustada.
Sin embargo, esto se trata de un mito, ya que no se necesitan de prendas pegadas al cuerpo para poder definir nuestra figura, pues el truco real se encuentra en la estructura y el equilibrio.
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Así puedes verte más estilizada sin ropa ajustada
No necesitas dejar atrás el estilo oversize, que en general aporta más comodidad que la ropa ceñida al cuerpo algunos de los consejos para lucir mejor con este tipo de prendas son:
- La regla de la compensación
Si vas a utilizar una prenda superior muy amplia, puedes mantener la parte inferior con una caída más recta, tipo una falda midi o unos pantalones de pinzas. Así evitarás que tu figura "se pierda" entre tanta tela.
- Marca la cintura sin apretar demás
Para poder acentuar tu cintura no se necesita de un cinturón súper ajustado o de un corsé que no te deje respirar.
Intenta con una cinta delgada sobre un vestido holgado, o simplemente meter la parte delantera de tu playera o camisa dentro del pantalón, para así definir tu silueta de manera instantánea y hasta alargar visualmente tus piernas.
- Intenta un estilo monocromático
Vestir de un tono color en tonos iguales o similares te ayudará a crear una línea vertical ininterrumpida que alargará tu figura visualmente y te permitirá usar cortes anchos sin restarte altura.
- Elige bien las texturas y caídas
Para verte estilizada, intenta elegir telas que tengan una buena caída, tales como el lino, la seda o el punto fino. Estas prendas tienen su propio movimiento y fluyen con tu cuerpo en lugar de añadir volumen innecesario y rígido.
Los expertos en moda te invitan a que no te deshagas de tu ropa oversize y que pruebes jugar con las proporciones y el volumen, ya que ahí agregarás tu estilo personal.