¿Se hizo algo? Sergio Mayer Mori desata rumores por procedimiento estético con el Dr. Gama

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer volvió a dar de qué hablar, luego de que circularan imágenes junto al famoso “doctor de las estrellas”, el Dr. Gama. Esto desató rumores sobre un posible procedimiento estético del músico. Sin embargo, aquí te contamos qué fue lo que realmente se hizo Sergio Mayer Mori.

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Procedimiento estético de Sergio Mayer Mori

El cantante y ex participante de La Granja VIP recientemente se sometió a un procedimiento estético enfocado en mejorar la apariencia de su abdomen. Se trata de un tratamiento no invasivo, basado en ultrasonido focalizado de alta intensidad, cuyo objetivo es reducir la grasa localizada y evitar la flacidez.

Este tipo de procedimiento se ha vuelto popular porque no requiere cirugía ni largos periodos de recuperación, y permite lograr una mayor definición en zonas específicas del cuerpo. En el caso de Mayer Mori, el cambio ha llamado la atención por la forma en que busca cuidar su imagen sin recurrir a intervenciones más agresivas.

El propio cantautor comentó que decidió realizarse este procedimiento por una motivación personal, relacionada con su bienestar, su imagen y su salud. Más allá de lo estético, este tipo de decisiones también reflejan una búsqueda de equilibrio y seguridad personal.

Además, este tratamiento puede interpretarse como una forma de proyectar amor propio y confianza, algo que cada vez es más común entre figuras públicas que comparten sus procesos de cuidado personal.

¿Quién es Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori es un actor, cantante y modelo mexicano. Es hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, y ha participado en proyectos de televisión y música. Con el paso del tiempo, ha construido su propia carrera en la industria del entretenimiento, destacando por su estilo relajado y su presencia en redes, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.