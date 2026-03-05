Así tienes que lavar tu pelo para no ocasionarle daños

Lavar el cabello es un hábito que se realiza con frecuencia por lo que creemos que no hay muchos secretos detrás de ello. El acto es simple, inclinas la cabeza bajo la regadera y lavas, pero los dermatólogos y tricólogos manifiestan que hay acciones que pueden favorecer o perjudicar a tu pelo.

El desconocimiento de la técnica adecuada hace que se acumulen daños en la fibra capilar, por ende dañamos la piel que necesita de cuidados específicos. Es importante elegir los productos adecuados y lavar correctamente para evitar irritaciones.

¿Cómo se debe lavar correctamente el cabello?

El principal error es el de mojar el cabello cuando se encuentra enredado y tratar de peinarlo bajo la ducha. No lo hagas más dado que el pelo mojado es más elástico, pero frágil ya que la cutícula se encuentra abierta y aumenta el daño. Desenreda en seco y luego lava tu melena.

Aquí tenemos un consejo sobre todo para quienes tienen el cabello largo, teñido o decolorado. Deben aplicar acondicionar en seco de medios a puntas antes de entrar a la ducha. De esta manera se crea una película protectora que limita el impacto del agua y del shampoo sobre las zonas más vulnerables. Esta práctica resulta especialmente útil en personas con cuero cabelludo graso y puntas secas, ya que permite limpiar la raíz sin resecar aún más el largo.

El siguiente paso es asegurarse de que el cabello esté empapado. Emulsiona el shampoo en las manos antes de aplicarlo para evitar la acumulación de producto en un solo punto y reducir la fricción necesaria para generar espuma.

Lava tu cabello correctamente.

Otro dato a tener en cuenta que no es necesario frotar el largo del cabello con shampoo dado que la espuma escurre al enjuagar la raíz por lo que es suficiente para retirar suciedad, sudor y restos de producto. El enjuague debe ser minucioso ya que los residuos pueden dejar el cabello apelmazado y favorecer la irritación del cuero cabelludo.

El enjuague sirve para sellar la cutícula, aportar suavidad y reducir la electricidad estática. Se debe aplicar de medios a puntas y dejar actuar de 2 a 3 minutos. También puedes utilizar mascarillas dos veces a la semana.

Por último, a la hora de secar no debes frotar vigorosamente porque levanta la cutícula y se rompe. Lo que puedes hacer es presionar suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón. Si usas secador mantenlo a 15 centímetros de distancia.

