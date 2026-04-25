Este 30 de abril, varios balnearios se “pusieron la del Puebla” y echarán la “casa por la ventana” al celebrar en grande el Día del Niño y la Niña 2026 con entradas gratis, para que los más pequeños disfruten de su celebración a lo grande y lleven a sus hijos, primos o sobrinos a que se diviertan. Este es el sitio de México donde el agua es casi transparente y puedes hasta volar como un pájaro.

Cabe destacar que la mayoría de estos balnearios aplican ciertas restricciones, las cuales no son nada del otro mundo, y que debes acatar para que los niños puedan ingresar sin costo alguno. Sin más preámbulo, prepara tu traje de baño y date una pequeña escapada para refrescarte echándote un buen chapuzón junto a los más pequeños de la casa. Estas son las 4 ideas creativas para hacer juguetes inspirados en KPop Demon Hunters para el Día del Niño y la Niña.

Los 5 balnearios que son gratis

1. Hotel Ghandó: Este balneario con aguas termales tendrá acceso gratis a los niños, mientras que los adultos solo pagarán 120 pesos, de acuerdo con un artículo del portal CDMX Secreta. El lugar se encuentra ubicado en Tecozautla, Hidalgo.

5 balnearios que son gratis este 30 de abril por el Día del Niño y la Niña 2026|Hidalgo Travel

2. La Gloria Tolantongo: Este 30 de abril el balneario dejará entrar gratis a menores de 12 años, siempre y cuando presenten su CURP. Mientras que los adultos pagarán la tarifa regular, que es de 150 pesos. Se ubica a 42 kilómetros de Ixmiquilpan, Hidalgo.

3. El Tabacal: Este lugar es diferente a los demás, ya que tendrá acceso gratuito a los menores hasta el sábado 2 de mayo, por lo que es una buena opción para ir el fin de semana. La oferta solo aplica en la compra de un boleto de adulto.

5 balnearios que son gratis este 30 de abril por el Día del Niño y la Niña 2026|Programa Destinos México

4. Maguey blanco: El balneario que se ubica en Ixmiquilpan, Hidalgo, ofrecerá acceso gratuito a menores de 12 años, siempre y cuando presenten su CURP o acta de nacimiento este 30 de abril.

5. Los Manantiales: Este balneario natural se ubica en Morelos y solo dará acceso gratuito a niños de entre 3 y 11 años que presenten un documento oficial que acredite su edad. Además, se les dará un helado de regalo.