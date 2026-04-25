5 balnearios que son gratis este 30 de abril por el Día del Niño y la Niña 2026
Podrás festejar a los más pequeños entre toboganes, chapoteaderos y aguas termales; sin duda será un día que nunca olvidarán
Este 30 de abril, varios balnearios se “pusieron la del Puebla” y echarán la “casa por la ventana” al celebrar en grande el Día del Niño y la Niña 2026 con entradas gratis, para que los más pequeños disfruten de su celebración a lo grande y lleven a sus hijos, primos o sobrinos a que se diviertan. Este es el sitio de México donde el agua es casi transparente y puedes hasta volar como un pájaro.
Cabe destacar que la mayoría de estos balnearios aplican ciertas restricciones, las cuales no son nada del otro mundo, y que debes acatar para que los niños puedan ingresar sin costo alguno. Sin más preámbulo, prepara tu traje de baño y date una pequeña escapada para refrescarte echándote un buen chapuzón junto a los más pequeños de la casa. Estas son las 4 ideas creativas para hacer juguetes inspirados en KPop Demon Hunters para el Día del Niño y la Niña.
Los 5 balnearios que son gratis
1. Hotel Ghandó: Este balneario con aguas termales tendrá acceso gratis a los niños, mientras que los adultos solo pagarán 120 pesos, de acuerdo con un artículo del portal CDMX Secreta. El lugar se encuentra ubicado en Tecozautla, Hidalgo.
2. La Gloria Tolantongo: Este 30 de abril el balneario dejará entrar gratis a menores de 12 años, siempre y cuando presenten su CURP. Mientras que los adultos pagarán la tarifa regular, que es de 150 pesos. Se ubica a 42 kilómetros de Ixmiquilpan, Hidalgo.
3. El Tabacal: Este lugar es diferente a los demás, ya que tendrá acceso gratuito a los menores hasta el sábado 2 de mayo, por lo que es una buena opción para ir el fin de semana. La oferta solo aplica en la compra de un boleto de adulto.
4. Maguey blanco: El balneario que se ubica en Ixmiquilpan, Hidalgo, ofrecerá acceso gratuito a menores de 12 años, siempre y cuando presenten su CURP o acta de nacimiento este 30 de abril.
5. Los Manantiales: Este balneario natural se ubica en Morelos y solo dará acceso gratuito a niños de entre 3 y 11 años que presenten un documento oficial que acredite su edad. Además, se les dará un helado de regalo.