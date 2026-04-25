Las habilidades que adquirieron las personas que crecieron sin celular y jugaron en la calle, según la psicología

Hay personas de una generación completamente diferente a la actual, en la que salir a jugar a la calle era muy común y sin crecer sin celular no era algo extraño. Pero lo que muy pocos saben es que este tipo de personas adquirieron grandes habilidades, según la psicología, la cual también reveló lo que significa continuar en una relación en la que ya no quieres estar.

Las habilidades de las personas que crecieron sin celular

La tolerancia a la frustración es una de las habilidades que adquirieron las personas que crecieron sin celular, ya que si querían hablar con una persona, tenían que marcar desde teléfonos públicos o de casa y, en ocasiones, el remitente no se encontraba en el hogar, lo que dificultaba contactarlo. Esto dice la psicología de las personas que se van de un lugar sin decir nada.

El tener que esperar a recibir una llamada o a que una persona te contestara con retardo ayudó a que esta generación desarrollara la paciencia y la capacidad de adaptarse a los cambios de un día para otro, sin la necesidad de entrar en conflicto por ello.

Las personas tienen mayor tolerancia a la frustración y desarrollaron la resiliencia, reatividad y vínculos.|Pinterest

Las personas que crecieron sin celular también tienen la capacidad de mantener una conversación cara a cara, habilidades sociales y bienestar emocional, puesto que antes todo contacto era físico y no mediante mensajes o audios de voz como lo es ahora, lo que pierde ese vínculo de cercanía con las personas.

Las habilidades de las personas que jugaron en la calle

Las personas que jugaron en la calle durante su infancia desarrollaron la resiliencia, creatividad y vínculos espontáneos. Asimismo, este tipo de juegos mejora la atención, la memoria y el autocontrol de acuerdo con un estudio del Centro sobre el Niño en Desarrollo de Harvard.

En conclusión, las personas que crecieron sin celular y jugando en la calle adquirieron grandes hábitos como lo son:

