Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 25 de abril; estos signos del zodiaco tendrán un día complicado
Si no tienes quien te cuide las espaldas, no te preocupes, descubre junto a Nana Calistar lo que te espera este sábado para que nada te tome por sorpresa.
No siempre podemos tener un buen día, pero eso no es problema si sales de tu casa preparado para lo que viene. Es por eso que hoy traemos lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 25 de abril de 2025. Aquí encontrarás los mensajes claros que tiene el destino para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.
¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 25 de abril?
Aries, es momento de dejar de caer en provocaciones, y es que hay gente a tu alrededor que anda intentando sacarte de tus casillas. No dejes que lo logren, porque si no, el único que va a quedar mal eres tú. Es un buen día para aprender a controlar tu carácter, porque debes recordar que no todos merecen tu atención y tu energía.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 25 de abril??
Hoy debes practicar el poner tus límites, y es importante que también los pongas de vez en cuando con tu familia. Aunque son las personas que cuidaron de ti y te hicieron quien eres hoy, debes recordar que no todo lo que opinan es ley. Hay muchas decisiones que te corresponden a ti y nadie tiene derecho a manipularte.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 25 de abril?
Enfócate en lo que tienes hoy, ahora, porque mientras no lo hagas, no podrás construir algo grande y real. Te la vives pensando en cosas de tu futuro, en lo que podría pasar o en lo que te falta, pero olvidas pensar en lo que has logrado. Celebra tus logros y aprende a vivir el momento.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 25 de abril?
Andas un poco frustrado porque las cosas no te salen como las habías planeado, pero recuerda que eso no te debe desanimar. Todo se acomoda a su ritmo y eso no quiere decir que todo esté mal. Es importante que tomes en cuenta que hay cosas que tardan y se dan su tiempo, para después sorprendernos y darnos paz.
¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 25 de abril?
Si trabajas este sábado, debes prepararte porque llegarán unos cambios que podrían causar un fuerte impacto en ti, pero no te preocupes, es algo que al final te va a acomodar mejor de lo que imaginabas. Otra cosa más, ¿recuerdas esa noticia que llevas tiempo esperando? Pues tendrás noticias, pero no en el momento y forma que tú quieres, sino cuando tiene que ser.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 25 de abril?
Virgo, este día te llegan comentarios hirientes disfrazados de buenas intenciones. Así que es el momento perfecto para recordarte que no tienes por qué darle más importancia de la que merece. No te desgastes en tratar de aclarar las cosas, pues esas personas solo quieren verte reaccionar.
¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 25 de abril?
Las amistades que has formado en el camino están pasando por un filtro en estos momentos, aunque no lo quieras ver. Hay una que otra persona que ha estado cerca de ti solo por conveniencia o por saber un chisme. Intenta llevarla con calma y recuerda que no todos merecen estar en tu círculo; si las cosas terminan, significa que nuevas oportunidades podrían llegar.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 25 de abril?
Tenemos buenas noticias para ti, Escorpio. Hay una persona que tiene mucho interés en ti desde hace rato, pero las cosas no han salido como las planea y de vez en cuando no la has tratado como deberías. Esto sucede porque no te has dado el tiempo de ver lo que tienes en frente y olvidar el pasado.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 25 de abril?
Ten mucho cuidado con las palabras que salen de tu boca este día; podrías cometer una indiscreción con una amistad importante para ti. Tú bien sabes que a veces no mides tus palabras y sueltas comentarios al azar sin pensar en todo el daño que estas pueden causar. No todo lo que piensas se tiene que decir; debes aprender a filtrar tus pensamientos.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 25 de abril?
Este sábado debes aprender a valorar a las personas que tienes cerca, como tu pareja, tu familia o tus amistades, y es que últimamente no las aprecias y las sientes como algo seguro. Esta experiencia te va a poner los pies sobre la tierra y te va a enseñar que a nadie se le debe dar por sentado y menos a aquellos que han estado contigo en las buenas y en las malas.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 25 de abril?
Se vienen cambios fuertes en tu vida, pero no te asustes; estos no te van a tumbar ni a causar conflicto; lo que realmente harán es acomodar tu vida para que todo esté en el orden que debe estar. Tú te darás cuenta de este cambio, pues empezarás a ver todo con otros ojos, de forma más clara y realista.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 25 de abril?
Este día trae para ti una serie de enseñanzas para que dejes de mendigar cariño y atención a quien en repetidas ocasiones te ha demostrado que no te aprecia. Tú das mucho y te aferras a ser correspondido, pero no todo el mundo merece tu energía; mientras no pongas límites, verás que seguirás cargando problemas que no son tuyos.