Así puedes activar el “modo Caballo de Fuego” en tu WhatsApp

La cultura china ha comenzado a transitar el Año Nuevo este martes 17 de febrero. En el marco del reconocido horóscopo chino, se dio inicio al Años del Caballo de Fuego una etapa de mucha transformación para quienes confían en esta creencia.

Quienes deciden adaptarse a las predicciones de la Astrología china, encontrarán en esta etapa del año una especie de guía en sus predicciones. En este marco, algunas personas buscan alinearse íntegramente con esta por lo que personalizar su WhatsApp en alusión al Caballo de Fuego puede ser una buena opción.

WhatsApp alineado a la Astrología china

La aplicación WhatsApp es una de las más utilizadas en todo el mundo para la comunicación mediante mensajes de texto y de voz, llamadas e intercambio de elementos multimedia. Aunque el sistema operativo de la App permite su personalización, hay ciertas limitaciones que son cubiertas por programas externos.

#AñoNuevoChino #CaballoDeFuego ♬ sonido original - safelink_group @safelink_group Año Nuevo Chino 2026: Caballo de Fuego. 🐎🔥 Este periodo se asocia con entornos de alta actividad, cambios rápidos y decisiones que requieren visión estratégica. En sectores como la logística y el comercio internacional, implica mayor presión sobre tiempos, coordinación y resiliencia de las cadenas de suministro. 🌍 #SafeLink

En este sentido, el programa Nova Launcher se posiciona entre los preferidos para personalizar la apariencia de WhatsApp. Es por eso que, sumado a lo señalado anteriormente, activar el “modo Caballo de Fuego” en esta aplicación es muy fácil siguiendo los pasos correctos.

¿Cómo activar el “modo Caballo de Fuego”?

Para poder activar el “modo Caballo de Fuego” en tu WhatsApp, el primer paso es descargar la imagen que prefieras y que haga referencia al Año Nuevo Chino. Esta imagen debe estar en formato PNG y con fondo transparente.

El siguiente paso es descargar la aplicación Nova Launcher, abrirla y seleccionarla como el lanzador predeterminado de tu dispositivo móvil. Ahora, en la pantalla de inicio, deberás mantener presionado el ícono de WhatsApp y seleccionar la opción “Editar”, luego “Aplicaciones” y luego “Fotos”.

Finalmente, podrás elegir tu imagen del Caballo de Fuego, ajustar su tamaño y confirmarla. De esta manera, el logo de tu WhatsApp se habrá actualizado y estará personalizado en torno a esta creencia oriental por lo que sus energías transformadoras también se palparán en tu celular.

