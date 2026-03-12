Dile adiós a los azulejos: esta es la alternativa que está en tendencia

Durante muchos años los azulejos fueron el revestimiento estrella de los baños. Sin embargo, como ocurre con otras áreas, las tendencias van mutando y traen nuevas alternativas al respecto.

¿La quieren hacer pasar por loca? Alicia fue diagnosticada con TLP, pero no lo acepta

Los expertos en decoración se inclinan por los materiales continuos, texturas naturales y superficies cálidas. Lo que se busca es poder reemplazar las superficies fragmentadas por alternativas que tengan cuidado visual, carácter y fácil mantenimiento.

¿Cuáles son las alternativas a los azulejos?

Microcemento: otorga continuidad y estética minimalista

Una de las primeras opciones nos brinda una superficie continua, no posee juntas por lo que amplia visualmente el espacio y es fácil de limpiar. El microcemento se puede colocar en paredes, suelos e incluso dentro de la ducha, generando un efecto envolvente muy moderno. Combina muy bien en baños de estética minimalista o industrial, sobre todo cuando se combina con madera clara o griferías negras.

Madera tratada: calidez inesperada

Luego nos encontramos con la madera que debe ser tratada correctamente para resistir la humedad. Es un material que aporta calidez por lo que puedes colocarlo en listones verticales o paneles de madera. Tendrás textura y un aire natural. Es ideal para los baños nórdicos o estilo spa.

Piedra natural: elegancia atemporal

En este caso nos inclinamos en un baño sofisticado que puede utilizar piedra como mármol, travertino o piedra caliza. Este es un material que te brinda textura, durabilidad y un carácter de escultura.

Pinturas especiales y revestimientos minerales

Por otro lado, tenemos esta tendencia que incluye el uso de pinturas impermeables o de enlucidos minerales que brindan una superficie lisa y personalizada. Aquí entran en juego materiales como arcilla o los revestimientos minerales que te van a permitir crear acabados artesanales con una gran riqueza visual. Además de su valor estético, ayudan a regular la humedad ambiental y aportan un aspecto más orgánico al espacio.