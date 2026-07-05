Qué hacer con los azulejos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para decorar el patio

Es normal que después de una remodelación o reparación nos quedemos con cierto número de azulejos, un material que en muchas ocasiones pasa arrumbado en los rincones del patio, siendo un gran escondite para el polvo y la suciedad, cuando en realidad es posible reutilizarlos.

Para que no tires ese material y lo transformes en un auténtico tesoro para decorar el patio, te detallaremos algunas técnicas que puedes usar para mejorar su apariencia al instante.

¿Cómo aprovechar los azulejos de tu casa?

No es necesario que tires los azulejos que tienes en casa, ya que son un auténtico tesoro que puedes aprovechar al máximo. Para que puedas reutilizarlos para decorar el patio, te dejamos las siguientes opciones de manualidades:

Mesa de jardín: Toma aquella mesita pequeña que ya no usas, rompe ligeramente el azulejo de 4 colores diferentes y forma unas flores, pégalas y encima añade una mezcla especial de cemento.

Floreros: Úsalos para poder crear unos floreros llenos de color; aprovecha la oportunidad para darle un aspecto nuevo y moderno al espacio. O toma el florero viejo que tengas y pégale varios para mejorar su aspecto.

Tabla de café: En una charola de madera, agrega el azulejo que quieras; podrás darle un toque extra al momento de colocar tus tazas o vasos.

Espejo: Toma un espejo viejo y pega las piezas en la orilla para crear un marco; en automático lograrás crear un aditamento decorativo único.

¿Cómo desechar los azulejos?

Entendemos que, después de todo, no quieras hacer las ideas anteriores; en ese caso, la mejor opción que puedes hacer es desechar los azulejos y baldosas a centros de reciclaje, espacios que se encargarán de manejar el residuo de la mejor forma.

Con las ideas anteriores podrás aprovechar el residuo y transformarlo en un auténtico tesoro para decorar el patio; al reutilizarlos sabiamente, vas a disminuir la cantidad de desechos que generamos en casa. No esperes más, aprovecha el momento para sacar tu lado más creativo.