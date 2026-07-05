Vinagre al freír huevos: ¿por qué se recomienda y para qué sirve?

El vinagre al freír huevos es un truco casero del que poco se habla, un pequeño cambio que puede generar buenos resultados en la cocción del alimento, un hack que no solo las abuelitas y tías han usado al momento de cocinar.

Para que lo puedas implementar en tu día a día, te detallaremos por qué se recomienda y para qué sirve; posiblemente querrás usarlo en los próximos días.

¿Por qué se recomienda el vinagre para freír huevos?

El usar vinagre al freír huevos se destaca por los efectos que tiene al momento de hacer huevo frito, ya que es un ingrediente que se encargará de darle mayor cremosidad a la yema, una característica que se vuelve todo un deleite al paladar. Si lo usamos para hacer los clásicos huevos revueltos, se obtiene una textura más liviana.

Otra razón por la que se recomienda su uso se debe a que durante la cocción se percibe una textura y superficie uniforme; además, sirve para tener una cocción más controlada.

Estas características se deben a que el ácido del insumo favorece la coagulación de la clara, evitando que se esparza por todos lados, haciéndose notar al observar los bordes con una mayor definición.

¿Cómo usar el vinagre para freír un huevo?

Es importante aclarar que al usar vinagre al freír huevos, no es necesario usar grandes cantidades de dicho insumo; de lo contrario, tu preparación no quedará bien. Para hacer un huevo estrellado se recomienda realizar los siguientes pasos:

En una sartén calienta un poco de aceite de oliva. Cuando ya esté caliente, rompe un huevo y agrégalo a la sartén. Procura romper el huevo en una superficie flama para tener una ruptura uniforme y evitar los pequeños pedazos de cáscara. Alrededor de la clara, agrega unas cuantas gotas de vinagre. Cocinamos el insumo hasta que tenga la cocción deseada.

Ya conoces la razón por la que se recomienda; es un hack que sirve y que muchos usuarios recomiendan su uso, así que aprovecha la oportunidad de usarlo.