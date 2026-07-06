¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 hoy 5 de julio 2026?

Corre una semana más de MasterChef 24/7 y con ello un Domingo de Eliminación más, por lo que la participación de los cocineros será el tema principal de la emisión de este 5 de julio 2026 ya que se dejarán ver como nunca antes vistos, pues con sus técnicas y platillos buscan conquistar a los Chefs, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho Cadena” para que les quiten el Delantal Negro y puedan subir al balcón de la salvación junto con los demás participantes.

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Asimismo, los cocineros tienen una esperanza de poder salvarse gracias a la ayuda del público, por lo que esta noche antes de que se cierren las votaciones es que cualquier participante corre el riesgo de abandonar la cocina más famosa de México y ffrenar su sueño de llevarse el trofeo y el premio económico de 2 millones de pesos.

¿Quién es el eliminado en este Domingo de Eliminación?

Si aún tienes dudas sobre si tu cocinero está en riesgo, a continuación te dejamos la lista de los participantes por los que puedes votar el día de hoy, 5 de julio del 2026, pues recuerda que cualquiera de ellos puede dejar el reality culinario si no logra convercer a la máxima autoridad culinaria.

Luis

Jazmín

Camila

Claudia

Emmanuel

Diego

Lancer

Carmen

Michelle

¿Dónde ver MasterChef 24/7 hoy 15 de junio 2026?

Recuerda que no te puedes perder ningún detalle de todo lo que pasa en este reality de la cocina más famosa de México y sobre todo no te puedes olvidar ver hoy el programa para saber quién gana la capitanía de esta semana. Esto podrás seguirlo a partir de las 8:30 a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial y en la app de Tv Azteca En Vivo. Mientras que las Galas de Eliminación podrás seguirla en punto de las 20:00 horas.