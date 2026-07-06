¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 hoy 5 de julio 2026?
La noche de este Domingo de Eliminación promete llevar al límite las emociones de los cocineros con Delantal Negro pues saben que es su última oportunidad de la semana para asegurar su participación en la cocina más famosa de México.
Corre una semana más de MasterChef 24/7 y con ello un Domingo de Eliminación más, por lo que la participación de los cocineros será el tema principal de la emisión de este 5 de julio 2026 ya que se dejarán ver como nunca antes vistos, pues con sus técnicas y platillos buscan conquistar a los Chefs, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho Cadena” para que les quiten el Delantal Negro y puedan subir al balcón de la salvación junto con los demás participantes.
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Asimismo, los cocineros tienen una esperanza de poder salvarse gracias a la ayuda del público, por lo que esta noche antes de que se cierren las votaciones es que cualquier participante corre el riesgo de abandonar la cocina más famosa de México y ffrenar su sueño de llevarse el trofeo y el premio económico de 2 millones de pesos.
¿Quién es el eliminado en este Domingo de Eliminación?
Si aún tienes dudas sobre si tu cocinero está en riesgo, a continuación te dejamos la lista de los participantes por los que puedes votar el día de hoy, 5 de julio del 2026, pues recuerda que cualquiera de ellos puede dejar el reality culinario si no logra convercer a la máxima autoridad culinaria.
- Luis
- Jazmín
- Camila
- Claudia
- Emmanuel
- Diego
- Lancer
- Carmen
- Michelle
¿Dónde ver MasterChef 24/7 hoy 15 de junio 2026?
Recuerda que no te puedes perder ningún detalle de todo lo que pasa en este reality de la cocina más famosa de México y sobre todo no te puedes olvidar ver hoy el programa para saber quién gana la capitanía de esta semana. Esto podrás seguirlo a partir de las 8:30 a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial y en la app de Tv Azteca En Vivo. Mientras que las Galas de Eliminación podrás seguirla en punto de las 20:00 horas.