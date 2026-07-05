Estas son las 10 frases que suelen decir las personas egoístas

Las personas egoístas se destacan por ser aquellas que anteponen sus intereses y deseos por encima de los demás, por lo que hacen lo posible para salir siempre beneficiados, además de tener una notoria falta de empatía hacia las personas de alrededor.

A esas personas además de poder identificarlas por su personalidad, es posible darte cuenta de ello por las frases que suelen decir, denotando sus pensamientos frente a todo el mundo.

¿Cuáles son las frases que dicen las personas que son egoístas?

Las personas egoístas son capaces de demostrar su personalidad solamente al hablar, ya que deja comentarios que denotan su forma de pensar, exponiendo su falta de empatía hacia los demás y los chantajes emocionales que llega a hacer con la finalidad de tener sus objetivos sin importar el costo. Estas son las frases que suelen decir:

“Yo no tengo la culpa de nada: Siempre buscaré deslindarse de sus errores, culpando a los demás. “Merezco algo mejor que esto”: “Siempre exageras todo”: Minimizan tus emociones y la de los demás. “Tu sin mi no eres nada ni nadie”: Una forma de destruir la autoestima de las personas que lo quieren o aprecian. “Eso no es tan importante como lo mío.”: En las conversaciones busca que se centre en él. “Así soy yo, si no te gusta, es tu problema”: Prueba de rigidez emocional. “Después de todo lo que he hecho por ti”: Chantaje emocional al recordar los favores que hizo en el pasado. “Si me quieres, harías lo que te pido”: Usaron el chantaje emocional para manipular. “No es para tanto…”: Minimiza las situaciones que se viven o vivieron. “No tengo tiempo para tus problemas”: Demuestra la falta de empatía.

¿Cómo actuar ante una persona egoísta?

Lamentablemente, es imposible no encontrarnos con personas egoístas; inclusive llegará un momento en el que sea necesario dialogar con ellos, ya sea por temas de trabajo, escolares o simplemente en la calle, por lo que será necesario que sepas cómo tratarlos.

Si los identificas por decir alguna de las frases que mencionamos, recuerda siempre marcar límites firmes con ellos, no tomes personal lo que mencionen y mantén una comunicación clara; no intentes cambiarlos por nada del mundo, ya que es difícil lograrlo.