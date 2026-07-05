6 peinados que puedes hacer con birrete: se verá lindo y sin aplastar el cabello

El birrete es uno de los grandes protagonistas de cualquier graduación, pero también puede convertirse en el enemigo de un peinado bien hecho. Si eliges un estilo con demasiado volumen en la parte superior, es probable que termine aplastado o que el birrete no se acomode correctamente. La buena noticia es que existen opciones elegantes, cómodas y resistentes que se ven igual de bien con el gorro puesto que cuando llega el momento de quitárselo para las fotos.

Estos son 6 peinados que sí funcionan con birrete y te harán ver hermosa

Antes de colocarte el birrete, procura evitar cualquier peinado con volumen en la coronilla, ya que hará que el gorro se mueva o se vea levantado. También es recomendable aplicar un spray fijador ligero para mantener el cabello bajo control sin que pierda movimiento y llevar algunas horquillas en el bolso por si necesitas hacer un pequeño retoque antes de las fotografías finales.

