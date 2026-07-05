6 peinados que puedes hacer con birrete: se verá lindo y sin aplastar el cabello
Estos estilos mantienen el cabello en su lugar, hacen que el birrete ajuste perfectamente y tu peinado sigue luciendo increíble cuando llega el momento de quitártelo.
El birrete es uno de los grandes protagonistas de cualquier graduación, pero también puede convertirse en el enemigo de un peinado bien hecho. Si eliges un estilo con demasiado volumen en la parte superior, es probable que termine aplastado o que el birrete no se acomode correctamente. La buena noticia es que existen opciones elegantes, cómodas y resistentes que se ven igual de bien con el gorro puesto que cuando llega el momento de quitárselo para las fotos.
Estos son 6 peinados que sí funcionan con birrete y te harán ver hermosa
Antes de colocarte el birrete, procura evitar cualquier peinado con volumen en la coronilla, ya que hará que el gorro se mueva o se vea levantado. También es recomendable aplicar un spray fijador ligero para mantener el cabello bajo control sin que pierda movimiento y llevar algunas horquillas en el bolso por si necesitas hacer un pequeño retoque antes de las fotografías finales.
- Ondas suaves estilo Hollywood. Si quieres llevar el cabello suelto, esta es una de las mejores alternativas. Las ondas comienzan desde la altura de la mandíbula, dejando la parte superior completamente lisa para que el birrete se apoye sin deformar el peinado. El resultado es sofisticado y favorece prácticamente cualquier tipo de rostro.
- Media coleta con mechones cruzados. Este peinado mantiene el rostro despejado sin renunciar al cabello suelto. Solo necesitas recoger la parte superior con dos mechones cruzados o retorcidos y sujetarlos en la parte trasera. Es una opción muy favorecedora para quienes quieren que el maquillaje y los accesorios sean los protagonistas.
- Moño bajo pulido. El clásico que nunca falla. Recoge todo el cabello en la nuca y crea un moño bajo, ya sea liso, desenfadado o con una pequeña trenza. Como queda debajo del birrete, no genera volumen y permanece intacto durante toda la ceremonia.
- Trenza lateral baja. Las trenzas siempre aportan un aire romántico. Haz una trenza comenzando desde la nuca y llévala hacia un lado. Puedes aflojar ligeramente algunos mechones para conseguir un acabado más natural o añadir un par de pasadores discretos para darle un toque especial.
- Coleta baja con ondas. Una coleta baja puede verse mucho más elegante de lo que imaginas. Deja la parte superior completamente lisa y añade ondas en la coleta para darle movimiento. Incluso puedes cubrir la liga con un mechón de cabello para lograr un acabado más refinado.
- Cabello liso con raya al centro. Si prefieres un look minimalista, un alaciado impecable es una excelente elección. La raya al centro ayuda a equilibrar el rostro y el cabello permanece plano en la coronilla, permitiendo que el birrete se mantenga en su sitio durante todo el evento.