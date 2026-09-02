Bañeras con azulejos: cómo reemplazar los diseños antiguos para modernizar tu baño

Tener un hogar bello y acorde a las últimas tendencias del diseño de interiores es algo que todos soñamos. Es que nuestra casa es el lugar más importante en nuestras vidas y en el que buscamos habitar con todas las comodidades posibles.

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Esto demanda que prestemos atención a lo que indican las nuevas tendencias y que, en la medida de lo posible, modifiquemos la decoración, los matices o el estilo de cada uno de sus ambientes. En este punto, el cuarto de baño no queda exento y es que se trata de uno de los espacios más importantes.

Mejorar la estética de tu baño

Los expertos en diseño de interiores coinciden en que diseñar o decorar el baño va mucho más allá de una cuestión meramente estética. Cada transformación, por más mínima que sea, impacta de forma directa en el bienestar diario, la funcionalidad de la casa y el valor de la vivienda.

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El baño puede siempre alterarse en cuanto a su estética y es que los estilos van actualizándose, con grandes o pequeñas intervenciones. Lo cierto es que nunca debemos bloquear su orden, higiene y funcionalidad.

Bañeras con azulejos

Tras lo señalado, el foco de este artículo no solo es el cuarto de baño sino más precisamente la bañadera. En aquellos hogares en donde existen bañaderas la modernización de estas viene de la mano con las nuevas tendencias que se imponen a nivel internacional.

Lo que los expertos señalan es que, en lugar de tratar la bañadera como un módulo aislado o usar laterales lisos y blancos, lo ideal ahora es extender los azulejos de las paredes o del suelo hacia la estructura exterior de la tina. El objetivo es generar un efecto de continuidad visual que ayuda a reducir los cortes en el ambiente y logra una percepción de un baño más amplio, armónico y unificado.

Por lo tanto, para modernizar el diseño, se recomienda priorizar la simplicidad cromática mediante tonos sólidos que aporten carácter y actualizar los tradicionales azulejos de 10 x 10 centímetros o estilo subway disponiéndolos en tramas apiladas verticales u horizontales. Además, a esto se suma la importancia de los aspectos técnicos, como elegir piezas de baja porosidad aptas para la humedad y seleccionar estratégicamente el color y mantenimiento de la pastina, garantizando de esta manera un acabado contemporáneo, pulcro y duradero del cual nunca nos vamos a arrepentir.