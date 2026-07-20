En qué parte del baño debes colocar el escusado para que circule la energía

Según el Feng Shui, el escusado debe ubicarse en un lateral del baño o en una zona que no quede frente a la puerta de entrada, de modo que no sea el primer elemento visible al ingresar. Esta disposición busca favorecer una circulación más equilibrada del Chi (energía vital) y evitar que, simbólicamente, la energía positiva "escape" por el desagüe.

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Siempre que sea posible, también se recomienda mantener la tapa de la taza de baño cerrada cuando no se utilice. El Feng Shui entiende que la distribución de los espacios influye en la percepción de orden, bienestar y armonía dentro del hogar.

¿Por qué el escusado no debería quedar frente a la puerta del baño según el Feng Shui?

La maestra de Feng Shui Lillian Too, autora de numerosas publicaciones sobre esta filosofía, explica que la puerta principal de cada habitación representa el punto por el que ingresa el Chi. Cuando el escusado queda directamente alineado con ella, la tradición interpreta que esa energía puede dispersarse rápidamente, afectando el equilibrio general del ambiente.

En la misma línea, la consultora de Feng Shui Rodika Tchi señala que, si la distribución de la vivienda no permite cambiar la ubicación del sanitario, existen medidas sencillas para minimizar ese efecto simbólico. Entre ellas, recomienda mantener la puerta del baño cerrada cuando sea posible y procurar que el escusado permanezca siempre limpio y con la tapa baja.

Los especialistas sugieren los siguientes aspectos:



Que se ubique en un costado del baño y no en el eje visual de la puerta.

Que no quede frente al espejo principal.

Que disponga de suficiente espacio alrededor para facilitar la circulación.

Que permanezca en buen estado, sin pérdidas de agua ni desperfectos.

Según Lillian Too, el mantenimiento del baño también representa una forma de cuidar la energía del hogar, ya que las fugas de agua simbolizan pérdidas de recursos dentro del Feng Shui.

Feng Shui: otros consejos de expertos para mantener una buena energía en el baño

El baño suele considerarse un espacio donde la energía puede dispersarse con facilidad debido a la presencia constante de agua. Por ello hay que prestar atención no solo a la ubicación del escusado, sino también al estado general del ambiente.

La consultora certificada Karen Rauch Carter, autora del libro Move Your Stuff, Change Your Life, sostiene que el orden y la limpieza son aspectos esenciales para crear una sensación de equilibrio en cualquier habitación. En el caso del baño, aconseja evitar la acumulación de objetos innecesarios y mantener una decoración sencilla que transmita calma.

Por su parte, Rodika Tchi recomienda incorporar materiales naturales y una iluminación agradable para generar un ambiente más armonioso. También sugiere que el baño permanezca bien ventilado, ya que la renovación del aire contribuye a favorecer la circulación del Chi.

Entre las recomendaciones más habituales de los especialistas destacan:

