A veces no se requiere hacer grandes remodelaciones de cientos de miles de pesos, pues basta con cambiar algunos objetos clave, como lo es en esta ocasión la tapa del escusado de tu baño, la cual puedes reemplazar por opciones minimalistas con estas 4 ideas. En cambio, si optas por el lavabo, estos son algunos ejemplos de dobles que te harán más sencilla la vida.

Estos modelos le darán una vista diferente a tu baño y lo mejor de todo es que sin gastar una fortuna, pues solo bastará con elegir una tapa que se vea minimalista, pero sobre todo que combine con el diseño del espacio, a fin de que no se vea desproporcionado. Conoce las 4 ideas para suplir o esconder el bote de basura para que se vea aesthetic.

Las ideas para reemplazar la taza del baño

1. Luz LED: Algunas tapas del escusado del baño tienen incluida luz LED, sobre todo las más modernas, cuyos diseños son minimalistas, pero a la misma vez elegantes. Puedes encontrarlas en colores neutros, a fin de que combinen con la textura del espacio.

4 ideas para reemplazar la tapa del escusado de tu baño por opciones minimalistas|Pinterest

2. Madera: Uno de los materiales que combina con plantas y tonos blancos. Puedes elegir madera clara, roble o el tono beige, que es de los más comunes en el mercado.

4 ideas para reemplazar la tapa del escusado de tu baño por opciones minimalistas|Pinterest

3. Cristal: Uno de los materiales más modernos y que cumple con su principal función, que es la de evitar que salten bacterias y partículas fecales cuando se descarga el depósito del agua. Asimismo, que se esparzan los malos olores por todo el espacio.

4 ideas para reemplazar la tapa del escusado de tu baño por opciones minimalistas|Pinterest

4. Transparente con diseño: Otra de las opciones más modernas es la de una tapa de escusado transparente, pero con diseños en 3D, los cuales sacan de onda a más de uno. Puede tener dibujos de animales de mar u otro modelo de resina que te guste, para así darle un mejor estilo a esta pieza.