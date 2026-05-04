Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en color gris

Aunque es poco usual, hay muchas mujeres que usan manicuras de color gris, debido a que es una tonalidad elegante y discreta de llevar. Es posible usar ese tono en los diseños de uñas tailandesas, estilos en los que combinan la elegancia con las decoraciones creativas.

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Para que puedas usar tu color favorito, te vamos a detallar los mejores diseños de Tailandia que debes escoger, ideales para que los uses en tu siguiente manicura.

¿Qué manicura es una tendencia?

Muchos pensarían que en los diseños de uñas tailandesas es necesario colocar colores muy saturados para lucir los estilos, pero no es así, ya que podemos usar tonos más neutros. Por eso Gemini recomienda los mejores estilos que podemos usar en color gris:

Aurora ahumada: Sobre una base gris translúcida se colocan polvos aurora para que generen destellos en violeta o azules.

Relieves de joyería: En un tono gris carbón se colocan líneas de gel con cromo en plateado para que parezca metal fundido.

“Cat eye” galáctico: Solamente se coloca el efecto y se le da el destello que uno quiera, logrando un gris plateado profundo.

Mármol de tinta con pan de plata: Crea un mármol occidental agregando vetas en gris suave y perla, agregando pequeños pedazos de hojas de plata.

Encaje y micropintura floral: En un gris cemento, agrega flores blancas pequeñas o patrones de encaje en las puntas.

¿Qué significa tener las uñas de color gris?

Pocos hablan sobre el significado de usar esmalte de color gris; se destaca que quienes usan ese tono denotan madurez, calma y neutralidad, por lo que se convierte en una gran tonalidad para usar en momentos muy formales o dentro del trabajo.

Si quieres algo simple, puedes optar por usar el tono liso, pero si no temes a ser el centro de atención, puedes optar por usar los mejores diseños de uñas tailandesas que te compartimos; así podrás llevar una esencia única en tus manos.