Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 4 de abril de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco y descubre si es amor, dinero, trabajo, fortuna o un golpe de suerte

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo de hoy lunes 4 de mayo de 2026, y de acuerdo con la experta, aquí te diremos cuáles son las predicciones para los 12 signos del zodiaco, donde deben estar atentos a las señales del Universo, y todo lo bonito que tiene la vida para ti.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 4 de mayo

De acuerdo con Nana Calistar, los regidos bajo el signo de Aries ya es momento de que te tapes bien tus oídos y no hagas caso de comentarios malintencionados, porque existen muchas personas que viven esperando que falles para criticarte, pero se les olvida que tu pateas las piedras y sigues avanzando.

¿Qué le depara a Tauro hoy 4 de mayo?

Te llega un dinero extra y no es cualquier suma, es una cifra grande que te aliviarán el alma y además podrás pagar esas deudas que tenías pendiente; de hecho, hasta podrás comprar un carrito o ver la adquisición de una casa, puedes invertirlo.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos 4 de mayo

Se ve muy de cerca un viaje que no es cualquier salida, de esos que te cambian el chip, y que te sacan de la rutina, existen muchas posibilidades de que se concrete. No te hagas el ingenuo, es momento de hacer limpieza y alejarte de las personas que no te suman nada.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 4 de mayo

Llegan muchos días de reflexión, y créeme que te pondrás a pensar mucho en todo lo que has hecho. Aunque no te guste mucho y evites enfrentarte a tu realidad, es justo lo que necesitas para poder avanzar.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 4 de mayo

Se te viene una gran oportunidad de negocio, y no es cualquier cosa porque te levantarás, así que abre bien los ojos porque no todos te quieren ver bien, ponte colmilludo y realiza ese sueño que tanto querías hacer.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 4 de mayo?

Si estás soltero o soltera no es por falta de opciones y es que te encanta complicarte la existencia fijándote en quien no te conviene; recuerda que, pretendientes tienes y de sobra, pero tú sigues volteando a ver a quienes te ignoran o a los que te dan migajas, ya bájale dos rayitas a ese amor imposible, enfócate en quien sí te quiere.

Las predicciones de Libra para lunes 4 de mayo

De acuerdo con Nana Calistar se te viene una sacudida de realidad gracias a una amistad que no sabe cerrar la boca y que además podría meterte en problemas contando cosas que corresponden; no hagas drama y aprende a poner límites y empezar a seleccionar con quién compartes tu vida y tu tiempo.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 29 de abril

Te van a caer cambios muy fuertes, de esos que no llegan con permiso y que sobre todo te acomodarán la vida, eso sí, primero te desordenan todo, así que no te espantes porque todo lo que se te mueve es para tu bien.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 4 de mayo?

Tienes una energía muy intensa, de esas que te hacen cambiar de humor y en segundos; pero podría volverse difícil si es que no te controlas; de hecho, andas con ganas de tener todo y a la vez con ganas de nada; ya no te hagas tantos rollos en tu vida, sobre todo en el amor.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 4 de mayo

Debes poner mucha atención a tu entorno porque es ahí en donde está la clave de cómo te irá en los siguientes días, no es casualidad que cuando te rodeas de gente positiva avanzas más rápido.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy 4 de mayo?

Bájale a tu ritmo de vida porque traes una rutina bien acelerada más que un monoplaza de Fórmula Uno, y así no solo desgastas tu energía, sino que te expones a posibles accidentes, no todo urge y no todo es para ayer, sino que, aprende a ir con más calma.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy lunes 4 de mayo

Mira cómo son las cosas, y es que una vez tocaste fondo, pero siempre te levantas con más fuerza, pon más colmillo y menos paciencia para tonterías, pero no cualquiera lo logra; esa energía que tienes no es casualidad, es resultado de todo lo que has soportado, así que deja de desperdiciarla en lamentos y quejas, mejor utilízala para conseguir tus planes.

