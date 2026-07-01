3 beneficios de la infusión de romero que tu memoria agradecerá hoy mismo

La naturaleza es muy sabia y ella provee al ser humano de alimentos y de propiedades beneficiosas para el cuidado de la salud. Desde hace muchos años se emplean diferentes especies para prevenir y tratar determinadas dolencias y enfermedades.

Entre esas especies naturales se encuentra el romero, una hierba leñosa perenne nativa de la región mediterránea y que puede llegar a medir hasta 2 metros de altura, según datos difundidos por la Municipalidad de Miraflores (Perú). En estos añaden que es una planta rica en principios activos motivo por el cual se le da un uso medicinal, además del culinario.

¿Por qué tomar té de romero?

Diferentes instituciones han elaborado informes sobre el romero y sus compuestos químicos, motivo por el cual hay una amplia bibliografía sobre esta especie. En este marco, son 3 los principales beneficios que se conocen del romero en torno a la memoria:



Estimula la concentración y la agudeza mental: Contiene compuestos activos como el 1,8-cineol, el cual se ha demostrado que actúa sobre los sistemas neurotransmisores vinculados a la atención. Tomar su infusión te ayuda a mantener el foco, procesar información con mayor claridad y reducir esa molesta "niebla mental" a la hora de trabajar o estudiar.

Combate el envejecimiento cerebral: Es rica en ácido rosmarínico y carnosol, dos potentes antioxidantes que protegen a las neuronas del daño causado por los radicales libres. Al reducir el estrés oxidativo en el cerebro, la infusión de romero ayuda a preservar las funciones cognitivas a largo plazo y a mantener la mente más joven.

Favorece la retención y el recuerdo de datos: Las propiedades del romero, según diferentes estudios, ayudan a prevenir la descomposición de la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para el aprendizaje y la memoria. Al mantener niveles óptimos de esta sustancia, al cerebro le resulta más sencillo almacenar nueva información y recuperar los recuerdos cuando los necesitamos.

¿Cómo preparar el té de romero?

Teniendo en cuenta las propiedades del romero y los beneficios que ofrece para nuestro cerebro y memoria, una de las maneras más tradicionales de consumirlo es en forma de infusión. Es por eso que a continuación se detalla el paso a paso para prepararlo correctamente, ya sea con romero fresco o seco:

Ingredientes

Agua: 1 taza (250 ml).

Romero: 1 ramita pequeña si es fresco (aproximadamente 1 cucharadita de hojas), o 1 cucharadita si usas romero seco.

El método de preparación