3 bufandas artesanales que puedes hacer en casa sin máquina de coser

Las manualidades con tela y estambre son una excelente alternativa para crear accesorios útiles mientras desarrollas tu creatividad desde casa. Si te gusta confeccionar prendas personalizadas para complementar tus atuendos durante los días fríos y buscas proyectos sencillos que no requieran herramientas especializadas, estas tres bufandas artesanales te encantarán.

Llevar una bufanda hecha a mano no solo aporta un toque original a cualquier conjunto, sino que también permite elegir los colores, texturas y diseños que mejor se adapten a tu estilo. Además, elaborar este tipo de accesorios resulta una actividad relajante y económica para aprovechar materiales que ya tienes en casa. Anteriormente te compartimos ideas de accesorios tejidos , pero ahora te explicamos el paso a paso para crear estas bufandas artesanales sin necesidad de utilizar una máquina de coser.

Las 3 bufandas artesanales: el paso a paso

1. Bufanda de flecos con tela reciclada: Esta bufanda es una de las opciones más fáciles para quienes desean iniciarse en las manualidades. Toma una pieza de tela suave, como algodón o franela, de aproximadamente 150 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Recorta los bordes para emparejarlos y realiza pequeños cortes de unos 10 centímetros en ambos extremos para formar los flecos. Después, estira ligeramente cada tira para darle un acabado más decorativo. En pocos minutos tendrás una bufanda ligera, práctica y versátil para complementar cualquier look.

Crea tu propia bufanda artesanal con estas ideas y procesos. |(ESPECIAL/Gemini)