Estos son los pisos que no debes colocar en tu casa, según un arquitecto

Al momento de remodelar nuestro hogar, nos podemos encontrar con diversas opciones de pisos, alternativas que se encargarán de renovar su aspecto y darle ciertas características de calidez o elegancia, pero para ello hay que hacer una buena elección al respecto.

Es así que un arquitecto explica cuáles son las opciones que no debes colocar en tu casa, dando diversas explicaciones sobre sus decisiones. Descubre cuáles debes evitar para que no los selecciones.

¿Qué material no debemos colocar para el piso?

El arquitecto mexicano Taurino Mercado se destaca por tener una cuenta de TikTok, donde no solamente ofrece sus servicios, sino que también da varios consejos de remodelación que podemos aplicar en el hogar. Recientemente, explicó cuáles son los pisos que no debes colocar en tu casa, destacándose los siguientes:

Madera laminada: No es madera real; en temporada de lluvias y en el calor, la base que tiene se hincha, levantando todo el material.

Vitropiso imitación mármol: Es muy brilloso y el exceso de sus vetas es cansado visualmente, además de ser muy resbaloso. Otra razón es la delgadez del material, ya que tiende a romperse o quebrarse con facilidad.

Barro sin tratamiento: Aunque tiene un hermoso acabado, ante un sellado incorrecto puede absorber suciedad y humedad, generando manchas profundas, por lo que es difícil recuperar su color.

Ante estas opciones, el arquitecto recomienda que, antes de basarnos en su aspecto en catálogo, optemos por materiales que resistan las condiciones de tu hogar, además de que le puedas dar el mantenimiento correspondiente; de lo contrario, se verá muy mal al poco tiempo.

¿Qué tipo de paso es más recomendable?

Como ya lo mencionamos anteriormente, no hay opción buena, ya que debemos seleccionar los pisos que cumplan con las funciones que les vamos a dar y que podamos costear el mantenimiento.

No obstante, suele recomendarse el uso de porcelanato; esto se debe a que es resistente a la humedad, siendo una gran alternativa para zonas como baño, cocina o la terraza, pero debe tener una buena instalación y sellado para evitar las filtraciones. Ahora ya conocerás las opciones que no debes colocar en tu casa para prevenir inconvenientes.