Esto le espera a tu signo del zodiaco para el mes de julio

Empezamos un nuevo mes por lo que las energías se renuevan y todos los signos del zodiaco atravesarán por cambios importantes. Sin embargo, cada uno de ellos lo vivirá de manera diferente.

Cabe destacar que este mes se verá impactado por Mercurio retrógrado, movimiento retrógrado de Neptuno, la entrada de Venus en Virgo, la Luna Nueva en Cáncer, el ingreso del Sol en Leo y una poderosa Luna Llena en Acuario.

¿Cómo se verán impactados los signos del zodiaco?

Aries

Martes va a despertar el deseo de viajar, conocer nuevos lugares y alejarte un poco de la rutina. En cuanto a Mercurio retrógrado va a generar inconvenientes en tu casa, sobre todo con reparaciones o asuntos familiares. Cuando finalice el mes pues el amor tocará tu puerta.

Tauro

La comunicación jugará un rol importante en las primeras semanas. Venus te estabilizará sentimentalmente y se fortalecerán las relaciones. En cuanto a la Luna Nueva, te llevará a escapadas, viajes cortos y experiencias enriquecedoras.

Géminis

Lo económico será tu tema central. Mercurio retrógrado aconseja evitar gastos impulsivos, también surgirán nuevas oportunidades para aumentar los ingresos. Finalizando el mes verás como los viajes y conversaciones van a fluir.

Cáncer

En cuanto a Cáncer, Mercurio retrógrado puede despertar inseguridades, la Luna Nueva en su signo marcará un poderoso renacimiento personal. El Sol en Leo favorecerá el crecimiento económico durante las últimas semanas de julio.

Leo

Es momento de descansar y reflexionar antes de iniciar una etapa de expansión. Venus atraerá prosperidad económica y el ingreso del Sol a su signo marcará el inicio de uno de los periodos más positivos del año. La Luna Llena permitirá aclarar asuntos sentimentales importantes.

El signo de Leo estará atravesando una época de bonanza|Fuente: Canva

Virgo

Tu vida social se verá activada. Venus va a incrementar el atractivo personal y la confianza por lo que se facilitarán las nuevas amistades y posibles romances. A finales del mes será conveniente reducir el ritmo para descansar y reorganizar prioridades antes de iniciar nuevos proyectos.

Libra

Tu atención se centrará en el ámbito profesional. Por otro lado, Mercurio retrógrado exigirá prudencia al comunicarse con superiores y compañeros de trabajo. La Luna Nueva te favorecerá en oportunidades laborales, el Sol en Leo te llevará a tener una vida social activa.

Escorpio

Si tienes viajes pues se podrán retrasar en la primera mitad del mes. Marte y Plutón fortalecerán la determinación necesaria para superar cualquier obstáculo. En cuanto a Venus favorecerá la vida social y las nuevas conexiones, mientras que el Sol impulsará el crecimiento profesional durante las últimas semanas de julio.

Sagitario

Es importante que prestes atención sobre los gastos que haces. Venus favorecerá el reconocimiento profesional y la Luna Nueva podría traer ingresos inesperados. En cuanto a la Luna Llena cerrará el mes con excelentes oportunidades para ampliar contactos y recibir noticias muy positivas.

Capricornio

Llegamos a Capricornio quien centrará su atención en las relaciones personales. Es probable que Mercurio retrógrado podría provocar malentendidos con la pareja o personas cercanas, pero la paciencia permitirá superar cualquier diferencia. El Sol favorecerá la economía y Saturno retrógrado invitará a replantear objetivos relacionados con el hogar y la estabilidad.

Capricornio

Acuario

Vas a tener que aplicar la diplomacia en los desafíos laborales. Venus va a favorecer las finanzas, mientras que la Luna Nueva abrirá nuevas oportunidades profesionales. La Luna Llena en su signo marcará un importante renacimiento personal y será ideal para iniciar cambios de imagen o nuevos proyectos.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis que deberá prestar atención a las relaciones sentimentales. Mercurio retrógrado puede provocar confusiones, mientras que Neptuno retrógrado obligará a administrar cuidadosamente el dinero. Ten en cuenta que Venus ayudará a recuperar la armonía en el amor y la Luna Nueva favorecerá nuevos romances o el fortalecimiento de la familia.