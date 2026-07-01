Los signos que recibirán buenas noticias del 1 al 10 de julio por la alineación de Marte y Plutón

La primera parte de julio de 2026 estará marcada por una de las configuraciones más favorables para avanzar en proyectos y tomar decisiones estratégicas. Se trata del trígono entre Marte en Géminis y Plutón en Acuario, un aspecto armónico para varios signos del zodiaco.

Según la astrología, esta alineación favorecerá la llegada de noticias positivas, oportunidades de crecimiento y cambios que podrán abrir nuevas etapas para los signos del zodiaco. El evento cósmico une la iniciativa del planeta de la acción con el poder transformador de Plutón.

Mientras Plutón transita el grado 4 de Acuario, Marte comienza su recorrido por los primeros grados de Géminis, formando un trígono (trino) de 120 grados entre ambas casas zodiacales de aire. Esto significa que se potencia la inteligencia, la comunicación y la capacidad de adaptación.

Esta energía permanecerá activa aproximadamente del 1 al 10 de julio. Por lo tanto, este periodo es ideal para iniciar proyectos, resolver asuntos pendientes y aprovechar oportunidades inesperadas.

Horóscopo: los signos más favorecidos por la alineación de Marte en Géminis y Plutón en Acuario en 2026

Aries : la alineación fortalecerá tu capacidad para comunicarte y negociar. Una conversación, entrevista o propuesta laboral podría convertirse en una oportunidad muy valiosa para el futuro.

: la alineación fortalecerá tu capacidad para comunicarte y negociar. Una conversación, entrevista o propuesta laboral podría convertirse en una oportunidad muy valiosa para el futuro. Géminis : Marte en tu signo incrementa tu determinación y confianza. Una noticia relacionada con un proyecto personal o profesional te permitirá avanzar mucho más rápido de lo esperado. Es un excelente momento para iniciar nuevas etapas.

: Marte en tu signo incrementa tu determinación y confianza. Una noticia relacionada con un proyecto personal o profesional te permitirá avanzar mucho más rápido de lo esperado. Es un excelente momento para iniciar nuevas etapas. Leo : recibirás buenas noticias vinculadas con amistades, equipos de trabajo o proyectos colectivos. Una colaboración que parecía lejana comenzará a tomar forma y traerá beneficios a largo plazo.

: recibirás buenas noticias vinculadas con amistades, equipos de trabajo o proyectos colectivos. Una colaboración que parecía lejana comenzará a tomar forma y traerá beneficios a largo plazo. Libra : las oportunidades llegarán a través de estudios, viajes, capacitaciones o contactos con personas influyentes. Una propuesta inesperada ampliará tus posibilidades de crecimiento durante las próximas semanas.

: las oportunidades llegarán a través de estudios, viajes, capacitaciones o contactos con personas influyentes. Una propuesta inesperada ampliará tus posibilidades de crecimiento durante las próximas semanas. Sagitario : los vínculos personales y profesionales recibirán un impulso positivo. Será un período ideal para cerrar acuerdos, fortalecer alianzas y comenzar proyectos compartidos con grandes posibilidades de éxito.

: los vínculos personales y profesionales recibirán un impulso positivo. Será un período ideal para cerrar acuerdos, fortalecer alianzas y comenzar proyectos compartidos con grandes posibilidades de éxito. Acuario: Plutón continúa transformando profundamente tu signo y el trino con Marte acelera procesos que estaban demorados. Una decisión importante marcará el comienzo de una etapa mucho más favorable.

¿Qué energía disponible trae el sextil entre Marte en Géminis y Plutón en Acuario en julio 2026?

Desde la astrología, el trígono o trino es un aspecto de 120 grados que representa cooperación, oportunidades y crecimiento. En esta ocasión, la combinación entre Marte en Géminis y Plutón en Acuario favorece la transformación mediante la acción inteligente, la estrategia y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios.

Marte simboliza la iniciativa, el impulso y la voluntad para actuar. En Géminis, estas cualidades se expresan a través de la comunicación, el aprendizaje, la curiosidad y la rapidez mental. Por su parte, Plutón representa la transformación profunda, la regeneración y el poder de reinventarse. En Acuario, impulsa cambios colectivos, innovación y nuevas formas de construir el futuro.

Durante este aspecto armónico estarán especialmente favorecidos:

Los nuevos proyectos profesionales y personales

Las negociaciones, entrevistas y acuerdos importantes

Los estudios, cursos y procesos de aprendizaje

La incorporación de nuevas tecnologías o herramientas

El trabajo en equipo y las redes de contacto

La resolución inteligente de problemas complejos

Las decisiones que impliquen crecimiento a largo plazo

Al tratarse de dos signos de aire, la energía circula con fluidez y promueve la creatividad, la flexibilidad y el intercambio de ideas. Este trino invita a dejar atrás métodos que ya no funcionan para adoptar estrategias más modernas y eficaces.

Además, Plutón aporta profundidad y capacidad de transformación, mientras Marte entrega el impulso necesario para convertir las ideas en acciones concretas. La combinación resulta especialmente favorable para quienes estén dispuestos a salir de su zona de confort y aprovechar oportunidades que requieran iniciativa.

En términos astrológicos, la influencia de este trígono entre el 1 y el 10 de julio de 2026 puede traducirse en noticias alentadoras, avances inesperados y decisiones que tendrán efectos positivos durante los próximos meses. Será un período en el que la preparación, la inteligencia y la capacidad para actuar en el momento oportuno marcarán la diferencia para muchos signos del zodiaco.