Beneficios de madrugar: 4 efectos en la salud según la ciencia

En reiteradas ocasiones hemos escuchado que la salud de las personas se ve robustecida por diversos factores entre los que se incluye una alimentación balanceada, la actividad física y un adecuado descanso.

Dormir es sumamente importante para el organismo y hay muchos estudios que avalan esta información. Al respecto, la Biblioteca Nacional de Medicina de estados Unidos advierte que necesitamos muchas horas de sueño para restaurar el cerebro y el cuerpo, y que “no dormir lo suficiente puede ser malo para la salud en varias formas”.

Descanso y salud

Desde los Institutos Nacionales de la Salud (Estados Unidos), el doctor Merrill Mitler, experto en sueño y neurocientífico, explica que "el dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y el humor". Además, remarca que “la pérdida de sueño daña los niveles superiores de razonamiento, resolución de problemas y atención a los detalles”.

♬ ALL THE WHILE - finetune @docmiguelosorio Levantarse temprano te da tiempo para organizar tu día, mejorar tu concentración, tener un desayuno en calma y hasta hacer ejercicio sin prisas. No es magia, es solo ciencia: empezar el día antes mejora tu productividad, tu salud mental y hasta tu estado de ánimo. #fyp

Es por eso que desde esta institución ponen de relieve que mientras uno duerme, no solamente la mente y el cuerpo se apagan. Durante la noche, los órganos y los procesos internos trabajan arduamente, por lo que se trata de una acción que es fundamental para el cerebro.

Beneficios de madrugar

Investigaciones relacionadas con el sueño y la salud abundan. Sin embargo, en este marco también se destacan estudios que puntualizan en otras partes del descanso como lo es madrugar y sus consecuencias en nuestra vida.

A continuación, un resumen de opiniones de academias médicas y expertos en salud y nutrición dejan en claro cuáles son los 4 efectos positivos en la salud de levantarnos más temprano:

