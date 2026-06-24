Beneficios de madrugar: 4 efectos en la salud según la ciencia
Madrugar y salud. 4 razones científicas para empezar a despertarse más temprano.
En reiteradas ocasiones hemos escuchado que la salud de las personas se ve robustecida por diversos factores entre los que se incluye una alimentación balanceada, la actividad física y un adecuado descanso.
Dormir es sumamente importante para el organismo y hay muchos estudios que avalan esta información. Al respecto, la Biblioteca Nacional de Medicina de estados Unidos advierte que necesitamos muchas horas de sueño para restaurar el cerebro y el cuerpo, y que “no dormir lo suficiente puede ser malo para la salud en varias formas”.
Descanso y salud
Desde los Institutos Nacionales de la Salud (Estados Unidos), el doctor Merrill Mitler, experto en sueño y neurocientífico, explica que "el dormir mantiene todos los aspectos del cuerpo de una forma u otra: el equilibrio energético y molecular, así como también la función intelectual, el estado de alerta y el humor". Además, remarca que “la pérdida de sueño daña los niveles superiores de razonamiento, resolución de problemas y atención a los detalles”.
@docmiguelosorio Levantarse temprano te da tiempo para organizar tu día, mejorar tu concentración, tener un desayuno en calma y hasta hacer ejercicio sin prisas. No es magia, es solo ciencia: empezar el día antes mejora tu productividad, tu salud mental y hasta tu estado de ánimo. #fyp ♬ ALL THE WHILE - finetune
Es por eso que desde esta institución ponen de relieve que mientras uno duerme, no solamente la mente y el cuerpo se apagan. Durante la noche, los órganos y los procesos internos trabajan arduamente, por lo que se trata de una acción que es fundamental para el cerebro.
Beneficios de madrugar
Investigaciones relacionadas con el sueño y la salud abundan. Sin embargo, en este marco también se destacan estudios que puntualizan en otras partes del descanso como lo es madrugar y sus consecuencias en nuestra vida.
A continuación, un resumen de opiniones de academias médicas y expertos en salud y nutrición dejan en claro cuáles son los 4 efectos positivos en la salud de levantarnos más temprano:
- Favorece el bienestar emocional y mental: madrugar contribuye a sincronizar los ritmos internos del cuerpo con la luz del día, lo que ayuda a estabilizar el reloj circadiano. Esto hace que disminuya la propensión a experimentar cuadros de ansiedad, depresión o tensiones psicológicas diarias.
- Mejora el funcionamiento y la salud metabólica: Los hábitos matutinos están vinculados a mejores indicadores corporales, reflejándose en niveles más bajos de colesterol, un índice de masa corporal más adecuada y una regulación óptima de la glucosa en sangre.
- Facilita la constancia en la actividad física: Aprovechar las primeras horas de la mañana permite reservar un espacio exclusivo para el ejercicio antes de que comiencen las distracciones o los compromisos laborales y familiares del día.
- Disminuye la ingesta de alimentos durante la noche: Adelantar la hora de levantarse implica también acostarse más temprano, lo que reduce la ventana de tiempo en la que suelen aparecer los antojos nocturnos.