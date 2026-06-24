¿Cuál fue el sabotaje impuesto por Michelle en la gala de beneficios y castigos de hoy 23 de junio en MasterChef 24/7?

La gala de beneficios y castigos de esta noche tendrá serias repercusiones de cara al próximo domingo de eliminación, pues de aquí saldrán los capitanes que liderarán la batalla por equipos de mañana; sin embargo, cuatro cocineros recibieron un sabotaje que probablemente reduzca sus opciones de ser triunfadores en el programa.

Ismael, Ramahá, Emmanuel y Jazmín cocinan con guantes de portero

Luego de practicar en la cocina oculta con la Chef Isabel Carvajal los procedimientos para preparar versiones internacionales de pasteles salados en capas y mientras se estaban preparando para la gala de esta noche, Antrax, como el actual portador del Pin del Chef, tuvo que repartir a sus compañeros en dos equipos; sin embargo, no fue el único que tuvo que tomar una importante decisión, pues Michelle hizo lo propio como ganadora del reto express de este día.

La cocinera tuvo que escoger a dos integrantes de cada equipo para aplicarles un sabotaje, por lo que eligió a Ismael y Ramahá del primer grupo y a Emmanuel y Jazmín del segundo.

Al inicio de la gala, Claudia Lizaldi le compartió al público que seguía la transmisión en vivo de la gala que los cuatro participantes de los dos grupos cocinarían sus respectivas propuestas de pasteles salados con guantes de portero.

Cabe señalar que Ramahá le dijo a la Chef Zahie Téllez cuando lo visitó en su estación que el motivo del sabotaje estaba sustentado en la "venganza" debido a que él le había impuesto previamente una desventaja del estilo a Michelle, pero también le vio el lado positivo al afirmar que los guantes estaban "cómodos".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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