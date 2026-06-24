Cúrcuma y memoria: científicos descubren cómo podría proteger el cerebro

Las personas tenemos acceso a diferentes propiedades beneficiosas para nuestra salud gracias a la naturaleza. Plantas, semillas y raíces se destacan por tener compuestos químicos que han sido analizados, y lo siguen siendo, desde la óptica de la medicina.

Noticias Zacatecas del 2 de junio 2026

Al respecto, toma notoriedad una investigación experimental que está llevando a cabo un equipo de científicos de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). El foco está puesto sobre la curcumina un compuesto de esta especia que protegería al cerebro y beneficiaría a nuestra memoria.

¿Qué es la cúrcuma?

Lo primero a tener en cuenta es que la cúrcuma es una de las especias más conocidas, se la cultiva en climas cálidos en muchas regiones del mundo y está compuesta por una amplia variedad de compuestos, incluidos los curcuminoides bioactivos no volátiles (curcumina, dimetoxi- y bisdemetoxi-curcumina) y los compuestos presentes en el aceite volátil (mono y sesquiterpenoides), según datos del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (Estados Unidos).

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En este marco, la curcumina es el compuesto que se destaca de esta especia porque contiene polifenoles, unas moléculas que actúan a escala celular en la inflamación y la oxidación, y reducen los efectos de algunas enfermedades como la artritis, la ansiedad, los niveles elevados de grasa en sangre, o el síndrome metabólico, según un informe de la Clínica Barcelona (España).

Cúrcuma y memoria

Ha sido este compuesto en especial el que ha dado origen a la investigación de los expertos de la Universidad de Buenos Aires y cuyos primeros ensayos precisan que este polifenol mejora la formación de recuerdos en nuestro cerebro. Es por esto que los científicos señalan que esta especie interviene positivamente tanto en el momento en que se graba la información por primera vez en nuestro cerebro como cuando se evoca y actualiza un recuerdo ya existente.

Los avances del estudio intentan determinar el impacto que este compuesto podría tener, en forma de tratamiento, en casos de deterioro cognitivo y patologías como el Alzheimer o el Parkinson. Sin embargo, la investigación se encuentra en una fase muy preliminar por lo que para llegar a crear un fármaco apto y aprobado para el uso en humanos aún queda un largo proceso por delante.

“Es una etapa muy preliminar pero pareciera, en primera instancia, que tenemos una facilitación de los procesos de consolidación y reconsolidación de la memoria. Y eso es clave", sentenció Mariano Boccia, profesor e investigador del Laboratorio de Neurofarmacología de los Procesos de Memoria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

