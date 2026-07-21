5 beneficios para la salud de incorporar una lámpara de sal en la sala de tu casa

Incorporar una lámpara de sal en la sala de tu casa puede aportar beneficios relacionados con el bienestar, según el Feng Shui. Entre ellos destacan la creación de un ambiente relajante, la sensación de equilibrio energético, la reducción de la percepción del estrés, el favorecimiento de espacios acogedores y el impulso a momentos de descanso y meditación.

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Dichas cualidades responden a los principios de esta filosofía oriental. Los expertos en Feng Shui sostienen que su principal aporte radica en la forma en que complementa un ambiente ordenado, iluminado y armonioso. Por eso favorece una percepción de calma y bienestar.

¿Cuáles son los beneficios de tener una lámpara de sal en la sala según el Feng Shui?

La consultora de Feng Shui Rodika Tchi explica que los objetos elaborados con materiales naturales ayudan a fortalecer la conexión con la naturaleza dentro del hogar. En sus publicaciones señala que la iluminación cálida de una lámpara de sal puede contribuir a crear espacios más tranquilos y confortables.

Por su parte, la maestra de Feng Shui Lillian Too considera que los elementos decorativos deben apoyar el flujo equilibrado del Chi (energía vital). Desde esta perspectiva, dicho objeto luminoso puede complementar ambientes destinados al descanso, la convivencia familiar o la reflexión.

Estos son 5 beneficios que los especialistas asocian con su presencia en la sala:



Genera una sensación de calma: su luz tenue favorece un ambiente relajado, especialmente durante la noche.

su luz tenue favorece un ambiente relajado, especialmente durante la noche. Contribuye al equilibrio del espacio: al representar el elemento Tierra, ayuda a crear una atmósfera estable y acogedora dentro del Feng Shui.

al representar el elemento Tierra, ayuda a crear una atmósfera estable y acogedora dentro del Feng Shui. Favorece momentos de relajación: muchos consultores recomiendan utilizarla durante la lectura, la meditación o actividades de descanso.

muchos consultores recomiendan utilizarla durante la lectura, la meditación o actividades de descanso. Aporta calidez visual: su iluminación anaranjada suaviza el ambiente y hace que la sala resulte más confortable.

su iluminación anaranjada suaviza el ambiente y hace que la sala resulte más confortable. Refuerza la conexión con elementos naturales: la sal mineral y los materiales orgánicos son valorados por el Feng Shui para crear espacios armónicos.

Rodika Tchi destaca que el verdadero propósito de estos objetos es acompañar un entorno bien organizado y no actuar como una solución aislada para mejorar el bienestar.

¿Dónde colocar una lámpara de sal en la sala para potenciar sus beneficios?

Además de elegir una lámpara de buena calidad, el Feng Shui presta especial atención a su ubicación. Según Karen Rauch Carter, consultora certificada y autora de Move Your Stuff, Change Your Life, los objetos decorativos adquieren mayor significado cuando se sitúan en lugares donde realmente pueden apreciarse y formar parte de la vida cotidiana.

En el caso de la sala, recomienda evitar rincones desordenados o poco iluminados. Por su parte, Lillian Too aconseja colocar la lámpara sobre muebles de madera o superficies elaboradas con materiales naturales, ya que estos favorecen la integración de los 5 elementos presentes en la filosofía energética.

Los expertos recomiendan ubicar la lámpara:



Sobre una mesa auxiliar de madera junto al sofá.

En una consola cercana al área de convivencia.

En una repisa estable donde emita una luz cálida sin deslumbrar.

Lejos de zonas con humedad excesiva o exposición directa al agua.

En un espacio limpio, ordenado y libre de acumulación de objetos.

Cabe mencionar que la armonía del hogar no depende de un solo elemento decorativo. Mantener una buena iluminación, favorecer la ventilación natural y conservar los ambientes despejados son aspectos igualmente importantes dentro del Feng Shui para promover una sensación de bienestar.