En qué tipo de mesa debes colocar la lámpara de sal para atraer la abundancia

Según el Feng Shui, la lámpara de sal debe colocarse preferentemente sobre una mesa de madera si el objetivo es potenciar la abundancia. Esto se debe a que dicho elemento simboliza el crecimiento, la expansión y el desarrollo, mientras que la luminaria representa el elemento Tierra.

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Según el Feng Shui, la combinación de ambos materiales favorece un ciclo armónico de energía dentro del hogar. Su efecto, según los especialistas, depende más de la intención, la ubicación y el orden del espacio que de los objetos por sí mismos.

¿Por qué una mesa de madera es la más recomendada para colocar una lámpara de sal?

La consultora de Feng Shui Rodika Tchi, especialista en armonización de espacios, explica que los materiales naturales desempeñan un papel fundamental en esta disciplina. En sus publicaciones señala que la madera representa el crecimiento y la vitalidad. Por eso resulta una base ideal para objetos elaborados con elementos naturales, como las lámparas de sal.

Por su parte, Lillian Too, una de las autoras más reconocidas del Feng Shui clásico, sostiene que la interacción entre los 5 elementos (Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua) es clave para mantener un flujo equilibrado del Chi: la energía vital. En este contexto, colocar una lámpara de sal sobre una mesa de madera ayuda a integrar de forma armoniosa las cualidades de ambos elementos dentro del ambiente.

Si deseas seguir estas recomendaciones, procura elegir una mesa que reúna estas características:



Que sea de madera natural o con acabados que conserven su apariencia orgánica.

Que esté limpia y libre de objetos innecesarios.

Que sea estable y esté en buen estado.

Que reciba una iluminación agradable y no permanezca completamente oculta.

En cambio, los especialistas desaconsejan apoyar la lámpara sobre muebles deteriorados, desordenados o utilizados como depósito de objetos. Esto se debe a que el desorden simboliza bloqueos en la circulación de la energía.

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¿Dónde colocar la lámpara de sal para favorecer la abundancia según los expertos en Feng Shui?

Además del tipo de mesa, la ubicación dentro de la vivienda también es un aspecto importante. La autora y consultora Karen Rauch Carter, reconocida por adaptar los principios del Feng Shui al diseño de interiores contemporáneo, explica en su libro Move Your Stuff, Change Your Life que el entorno influye en la forma en que las personas perciben las oportunidades y organizan su vida cotidiana.

En la misma línea, Lillian Too indica que el sector sureste del hogar (identificado en el mapa Bagua como el área de la riqueza y la prosperidad) suele ser uno de los lugares más apropiados para colocar elementos asociados con la abundancia. Los expertos suelen recomendar estas ubicaciones:



Sobre una mesa auxiliar de madera en la sala de estar.

En un escritorio de madera dentro del área de trabajo o estudio.

En una consola ubicada cerca de la entrada principal, siempre que no obstaculice el paso.

En el sector sureste de la vivienda, siguiendo la distribución del mapa Bagua.

Rodika Tchi también aconseja acompañar la lámpara de sal con otros materiales naturales, como plantas sanas o piezas de cerámica, evitando la acumulación de adornos. Según la especialista, un ambiente despejado favorece una sensación de calma y equilibrio, principios fundamentales dentro del Feng Shui.