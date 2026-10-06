Bicarbonato con agua oxigenada: por qué recomiendan y para qué sirve

Aunque muchos cubren sus almohadas con fundas o demás telas, sucede que el tiempo no perdona y en ocasiones sin verlas, llegan las manchas amarillas. Estéticamente se convierten en un problema, por eso se recomienda la poderosa mezcla de bicarbonato con agua oxigenada para quitar las ya mencionadas manchas. Se indica que funciona por encima de una limpieza de lavadora, pues actúa de una manera particular.

Kenny revela que jamás pudo llevarse bien con Pimpinela Escarlata, pero también confiesa con quién quedó encantada

¿Por qué el bicarbonato con agua oxigenada sirve para limpiar tus almohadas?

Estos dos elementos son recomendados generalmente para situaciones de limpieza. La combinación de bicarbonato con agua oxigenada se vuelve poderosa en manchas que son complicadas de quitar con puro jabón, cloro, suavitel o demás productos que uses cuando lavas en tu lavadora o a mano.

Y es que las almohadas sufren el impacto del paso del tiempo, pues el sudor, la baba, la grasa corporal y el resto de elementos cosméticos que se tienen en la cabeza y el rostro hacen mella para aparecer a modo de manchas. Por ello, la transpiración de aceites concretada de manera gradual requiere de un apoyo de elementos que están regularmente en tu cocina.

¿Cómo hacer mezcla de bicarbonato con agua oxigenada para quitar manchas amarillas?

La realidad es que este remedio casero es muy sencillo de realizar y solo requiere de dos ingredientes: bicarbonato con agua oxigenada.

En un recipiente mediano mezcla la misma cantidad de bicarbonato de sodio con agua oxigenada. Tienes que revolver hasta que se concrete una mezcla homogénea.

Ya que quede lista la pasta, debes colocarla sobre las manchas amarillas sin tallar con fuerza. Es solo una colocación de la mezcla limpiadora.

Ahora deja que la fórmula actúe en un espacio de 15 a 30 minutos.

En este punto debes tener un trapo a la mano con el que quitarás de la almohada el dúo combinado de bicarbonato con agua oxigenada.