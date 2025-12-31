Descubre este poderoso limpiador con bicarbonato de sodio

En la actualidad contamos con muchos productos de limpieza que prometen ser la solución para dejar tu hogar con una apariencia más pura y libre de gérmenes. Si bien son de gran ayuda, hay muchas personas que todavía eligen aquellos remedios caseros que se han ido traspasando de generación en generación.

Sofi Mata VS Capi Pérez: La cantante llegó a Venga La Alegría para retar al conductor y el resultado fue inesperado

Sin dudas uno de los elementos más utilizados en los trucos de limpieza caseros, es el bicarbonato de sodio en combinación con el agua oxigenada ya que esta mezcla versátil ha ganado mucho protagonismo en los hogares. Es una fórmula sencilla pero con mucho poder y se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan limpiar, desinfectar y eliminar olores sin gastar de más.

¿Cuál es el poder de la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato de sodio?

Cuando se mezcla el agua oxigenada con el bicarbonato de sodio se genera una reacción que potencia sus propiedades; El bicarbonato actúa como un limpiador suave y abrasivo qué es ideal para remover sociedad y grasa sin dañarla superficies, mientras que el agua oxigenada aporta una acción antiséptica, blanqueadora y desodorizante.

El bicarbonato y el agua oxigenada son ideales.|Canva

Cuando los mezclas obtienes una pasta cremosa que tiene una textura similar a la pasta dental. No puedes preparar fácilmente mezclando 3 partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua oxigenada de 10 volúmenes. Cabe destacar que puede conservarse en un recipiente cerrado por algunos días pero los expertos recomiendan preparar pequeñas cantidades para mantener su máxima efectividad.

Los tres usos de esta mezcla son:

Limpieza profunda de juntas y azulejos

El principal de sus usos es para la limpieza de juntas, azulejo y superficies del baño a la cocina. Puedes aplicarlo con un cepillo y esta pasta elimina el moho, manchas de humedad y residuos de jabón. Contiene una acción desinfectante que ayuda además a prevenir la acumulación de bacterias y hongos, dejando a la superficie reluciente y con un aspecto renovado.

Recupera el blanco de la ropa

Por otro lado, también puedes utilizar la mezcla para devolver la blancura original a las prendas. Para ello debes disolver 2 cucharadas en agua caliente y dejar las prendas en remojo durante 30 minutos antes del lavado, se logra un efecto blanqueador natural que elimina manchas de sudor, grasa o desodorantes sin dañar las fibras. Es un método muy eficaz para la ropa interior, toallas o camisas blancas.

Elimina olores y desinfecta utensilios de cocina

Por último, tenemos este uso antibacteriano neutralizador de olores. La pasta en cuestión resulta perfecta para limpiar tablas de picar, cubiertos, recipientes y utensilios de cocina. Tienes que cubrir la superficie con la mezcla, dejar actuar unos minutos y a jugar con agua tibia. Con este proceso elimina olores persistentes, pero también aseguras una desinfección efectiva sin necesidad de cloro ni detergente agresivos.

