Bicarbonato y agua oxigenada: por qué recomiendan y para qué sirve

En el mundo de los remedios caseros existen varias combinaciones que se presumen como efectivas. Sin embargo, esta se elige como una de las mejores si es que buscas quitar las manchas de tu taza de baño. Entonces, requerirás de un sencillo dúo que junte el bicarbonato y agua oxigenada. Además, aquí se te explica cómo prepararlo y aplicarlo para buscar una mejor limpieza en esta parte de tu hogar.

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¿Por qué la combinación de bicarbonato y agua oxigenada sirve para limpiar tu inodoro?

Cuando la taza de baño comienza a producir manchas amarillas, comienza la preocupación al ver que con productos normales no se quita dicho cochambre. Sin embargo, los remedios caseros proponen cosas que no sean abrasivas para el material de tu taza o incluso que causen daño en tu piel. Por eso indican que la combinación de bicarbonato y agua oxigenada vale completamente la pena.

En específico, esta recomendación de dúo para limpiar tu inodoro la propone The Clean Group, que está basada en la descomposición de materia orgánica. Allí el peróxido de hidrógeno (Agua Oxigenada) desintegra los depósitos biológicos atrapados en la superficie sin dañar el plástico de la tapa de la taza. Y al combinarse con el bicarbonato de sodio, se logra una pasta efervescente que se adhiere sencillamente en las superficies donde se busca blanquear… sin necesidad de tallar con fuerza.

¿Cómo hacer y aplicar la combinación de bicarbonato y agua oxigenada para limpiar la taza de baño?

Ingredientes

Un tercio de taza de bicarbonato de sodio

Tres cucharadas soperas de agua oxigenada

Realización y aplicación

Realmente el procedimiento es sencillo de hacer y aplicar. Primero buscarás un recipiente limpio donde mezclarás los dos elementos hasta lograr una pasta homogénea. Esto para posteriormente (utilizando guantes) colocar la mezcla en las manchas amarillas con una esponja o trapo suave.

Ya puesta la mezcla de bicarbonato y agua oxigenada, dejarás que actúe en un lapso de 30 minutos. Pasado dicho tiempo, quitarás el excedente con un trapo húmedo, esperando que lo amarillesco haya desaparecido considerablemente.