Por qué deberías ponerte bicarbonato en las canas y para qué sirve

Aplicar bicarbonato de sodio en las canas puede servir como un limpiador ocasional para eliminar residuos de productos capilares, minerales del agua o contaminación que pueden hacer que el cabello blanco luzca opaco. Pero su uso frecuente puede resecar la fibra capilar.

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En redes sociales abundan los consejos que atribuyen al bicarbonato de sodio propiedades casi milagrosas para el cabello. Pero dermatólogos, tricólogos y estilistas coinciden en que es importante diferenciar entre los beneficios que sí cuentan con una explicación científica y aquellas afirmaciones que carecen de evidencia.

¿Para qué sirve el bicarbonato en las canas?

El bicarbonato de sodio posee un pH alcalino y una ligera acción abrasiva. Estas características explican algunos de sus usos domésticos. En el cabello, estas propiedades pueden ayudar a retirar residuos superficiales. Pero también implican ciertos riesgos si se utiliza en exceso.

Los expertos señalan que puede ofrecer los siguientes beneficios:



Ayuda a eliminar residuos: puede retirar restos de lacas, espumas, aceites y minerales presentes en el agua dura que se acumulan sobre la fibra capilar.

puede retirar restos de lacas, espumas, aceites y minerales presentes en el agua dura que se acumulan sobre la fibra capilar. Favorece una sensación de mayor limpieza: al eliminar esas partículas, las canas pueden reflejar mejor la luz y parecer más brillantes temporalmente.

al eliminar esas partículas, las canas pueden reflejar mejor la luz y parecer más brillantes temporalmente. Reduce la acumulación de productos: es útil como limpieza puntual cuando el cabello presenta exceso de residuos de productos de peinado.

es útil como limpieza puntual cuando el cabello presenta exceso de residuos de productos de peinado. Puede mejorar el aspecto del cabello opaco: al retirar impurezas superficiales, el cabello blanco puede recuperar parte de su luminosidad natural.

Sin embargo, el bicarbonato tiene un pH cercano a 8,3, mientras que el cabello sano presenta un pH ligeramente ácido: entre aproximadamente 4,5 y 5,5. Cuando se utilizan productos demasiado alcalinos, la cutícula puede abrirse, favoreciendo la pérdida de humedad y aumentando la sequedad y el frizz.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) explica que mantener la barrera protectora del cabello y del cuero cabelludo es fundamental para conservar una fibra capilar saludable. Por eso se desaconseja el uso excesivo de remedios caseros que puedan alterar ese equilibrio.

¿Qué precauciones recomiendan los estilistas y tricólogos al usar bicarbonato de sodio en el cabello?

Aunque el bicarbonato puede utilizarse de manera ocasional, los especialistas insisten en que no debe convertirse en un tratamiento habitual para las canas. Estas son las principales recomendaciones:



No utilizarlo con frecuencia: su uso repetido puede resecar el cabello y volverlo más áspero.

su uso repetido puede resecar el cabello y volverlo más áspero. No sustituir el champú habitual: debe considerarse únicamente como un recurso puntual para eliminar acumulaciones de residuos.

debe considerarse únicamente como un recurso puntual para eliminar acumulaciones de residuos. Hidratar el cabello después de aplicarlo: es recomendable utilizar una mascarilla o acondicionador nutritivo para compensar la posible pérdida de hidratación.

es recomendable utilizar una mascarilla o acondicionador nutritivo para compensar la posible pérdida de hidratación. No esperar que elimine las canas: el bicarbonato no modifica la producción de melanina ni revierte el proceso natural de encanecimiento.

el bicarbonato no modifica la producción de melanina ni revierte el proceso natural de encanecimiento. Optar por productos específicos para cabello gris: los champús violetas o formulados para canas ayudan a neutralizar los reflejos amarillentos sin alterar la estructura del cabello.

La tricóloga Anabel Kingsley, consultora de Philip Kingsley, explica que el cabello con canas suele ser más seco debido a cambios naturales en la fibra capilar. Por eso requiere tratamientos hidratantes y limpiadores suaves en lugar de productos agresivos.

Por su parte, el estilista Sam McKnight recomienda apostar por rutinas sencillas que prioricen la hidratación y el brillo. Esto se debe a que el cabello gris luce mucho más elegante cuando mantiene una textura suave y una superficie uniforme.

Desde el ámbito científico, investigaciones publicadas en revistas como el International Journal of Trichology señalan que el envejecimiento del cabello implica cambios en la producción de melanina y en la estructura de la fibra capilar. Estos procesos no pueden revertirse mediante la aplicación de bicarbonato u otros remedios caseros.

Pero, en conclusión, el bicarbonato puede ser útil para realizar una limpieza profunda ocasional. Esto ayudará a que las canas recuperen luminosidad al eliminar residuos acumulados.