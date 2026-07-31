Ni bicarbonato ni vinagre: el método para limpiar el cristal del horno

El cristal del horno es una de las zonas del electrodoméstico que más suciedad puede acumular con el paso del tiempo. La salpicaduras de grasa, restos de comida y manchas puede adherirse a la superficie, dificultando su limpieza y afectando la visibilidad del interior.

Cómo lidiar con el ambiente tóxico en el trabajo; consejos por Luz María Saade

Aunque el bicarbonato y el vinagre suelen ser opciones populares para eliminar la suciedad del hogar, existen otros métodos que permiten conseguir buenos resultados. Con una técnica sencilla y algunos cuidados, es posible recuperar el brillo del cristal sin dañarlo.

¿Cómo limpiar el cristal del horno?

Mantener el cristal del horno en buenas condiciones puede ser una tarea complicada, especialmente cuando las salpicaduras de grasa y los restos de alimentos quedan adheridos después de varios usos. Con el paso del tiempo, estas manchas pueden acumularse y dificultar la limpieza, además de afectar la visibilidad del interior del electrodoméstico.

Aunque existen diferentes alternativas caseras para eliminar la suciedad, como el uso de bicarbonato o vinagre, hay otras opciones que ofrecen resultados más efectivos y duraderos. Una de las opciones consiste en utilizar una pastilla para lavavajillas, un producto diseñado para actuar contra la grasa y los residuos difíciles.

Para aplicar este truco, es necesario colocar una pastilla de lavavajillas en un recipiente con agua caliente y esperar unos minutos hasta que se ablande. Luego, con ayuda de guantes para proteger las manos, se puede frotar suavemente sobre el cristal del horno para desprender la suciedad acumulada. Finalmente, se retiran los restos con un paño húmedo hasta conseguir una superficie limpia.

Es importante realizar este procedimiento cuando el horno esté frío y evitar herramientas que pueden rayar el vidrio. Además, limpiar el cristal con cierta frecuencia ayuda a evitar que las manchas se acumulen y perite mantener el electrodoméstico en mejores condiciones durante más tiempo.