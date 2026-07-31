¿Por qué las filipinas tienen doble botonadura? El detalle en la ropa de los cocineros de MasterChef 24/7 que casi nadie conoce

Aunque la atención de los espectadores suele centrarse en los platillos y los retos de MasterChef 24/7, hay un detalle en el uniforme de los Chefs, y ahora también de los cocineros, que pasa desapercibido para la mayoría: la doble botonadura de las filipinas. Lejos de ser un elemento decorativo, este diseño tiene una función práctica que ha permanecido vigente durante más de un siglo en las cocinas profesionales.

Las filipinas de los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena tienen un detalle especial.|Instagram @masterchefmx

MasterChef 24/7: ¿Por qué las filipinas tienen doble botonadura?

La característica principal de estas prendas es que cuentan con dos filas de botones y una solapa amplia que permite abotonarla de cualquiera de los dos lados. De acuerdo con el Culinary Institute of America, gracias a ello, si durante el servicio una parte frontal se mancha con grasa, salsa o cualquier otro ingrediente, el chef puede cruzar la prenda hacia el lado limpio y continuar trabajando con una apariencia impecable.

Este diseño fue pensado para mantener una imagen profesional incluso durante las jornadas más intensas. Recordemos que hace unos días, los mejores 12 cocineros de MasterChef 24/7 recibieron esta prenda, luego de enfrentarse a duros retos de cocina que pusieron a prueba todo lo que han aprendido de los "Maestros del fuego".

El Instituto también indica: "Dado que la chaqueta se abotona en ambos sentidos, es igualmente apropiada para hombres y mujeres". Y agrega que la doble botonadura no solo ayuda a ocultar manchas, ya que a superponer dos capas de tela en la parte del pecho, la filipina ofrece "dos capas de protección contra derrames, salpicaduras, calor y vapor".

Lo anterior significa que la prenta es una barrera adicional de protección para los cocineros y chefs, reduciendo el riesgo de quemaduras. Además, las mangas largas complementan esta protección al cubrir los brazos de posibles accidentes con hornos, estufas o recipientes calientes.

En MasterChef México 2026, programa donde los cocineros enfrentan retos bajo presión y largas horas frente a estufas, hornos y freidoras, este tipo de uniforme cobra especial importancia. Más allá de proyectar una imagen elegante y profesional, la filipina está diseñada para proteger a quien la usa y facilitar su trabajo dentro de una cocina de alto rendimiento.

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