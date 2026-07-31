7 ingredientes dañinos que deberías evitar hoy mismo en tu champú habitual

El acto de lavar el cabello es una de las rutinas de higiene y cuidado personal más automatizadas del ser humano. Sin embargo, la gran mayoría de los consumidores puede elegir ingredientes dañinos en su champú del diario sin darse cuenta del daño que les puede causar.

La industria puede añadir a sus fórmulas algunos compuestos que ejercen un impacto negativo acumulativo y silencioso tanto en la fibra capilar muerta como en el tejido vivo del cuero cabelludo.

Su uso continuo altera el microbioma cutáneo, despoja a la cabeza de sus aceites protectores naturales y genera una microinflamación folicular crónica que puede derivar en alopecia o en debilidad capilar.

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Los 7 ingredientes que debes evitar en tu champú porque son dañinos

Sulfatos pesados o agresivos

Los sulfatos son agentes tensioactivos encargados de arrastrar la suciedad y generar la espuma espesa que asociamos con la limpieza. Algunos son detergentes industriales tan potentes que también se usan para desengrasar motores.

Siliconas no solubles

Las siliconas son polímeros sintéticos que recubren el cabello con una capa plástica invisible para apotarle un brillo instantáneo, suavidad artificial y facilitar el desenredado en la ducha.

Los ingredientes dañinos que deberías evitar en tu champú porque dañan tu salud capilar|Pexels: KÁ 🐟

Parabenos

Los parabenos son los conservadores químicos más utilizados en la industria para prevenir la proliferación de bacterias y hongos dentro del envase húmedo de la ducha.

Formaldehído y liberadores de formaldehído

El formaldehído es un compuesto orgánico volátil altamente tóxico usado como conservador.

Polietilenglicol

Los compuestos PEG son derivados del petróleo que se introducen en las fórmulas cosméticas como agentes espesantes, emulsionantes y disolventes para darle una textura cremosa y opulenta al champú.

Estos son los ingredientes de tu champú que están dañando tu cuero cabelludo|Anna Avilova

Fragancias sintéticas y perfumes artificiales

Algunas etiquetas que dicen perfume o fragancia pueden ocultar mezclas secretas de hasta 3000 compuestos químicos sintéticos diferentes destinados a dar un aroma comercial y adictivo al baño.

Cloruro de sodio

El cloruro de sodio es simplemente sal de mesa y se añade a fórmulas de champú masivo con el único objetivo técnico de espsa el agua y darle consistencia al producto de bajo costo.

