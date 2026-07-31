Ni vinagre ni insecticida: la forma efectiva de eliminar las hormigas del balcón

Las hormigas pueden convertirse en un problema frecuente, especialmente durante los meses más cálidos, cuando buscan alimento y refugio. Aunque suelen parecer inofensivas, su preferencia puede resultar molesta y afectar la limpieza del balcón.

Noticias Estado De México del 30 de julio 2026

Si bien existen productos específicos para combatirlas, algunas alternativas permiten alejarlas de manera sencilla. Con ciertos trucos y cambios en el entorno, es posible reducir su aparición y mantener el balcón libre de estos pequeños insectos.

¿Cómo eliminar las hormigas del balcón?

La aparición de hormigas en el balcón suele estar relacionado con la presencia de pequeños espacios donde estos insectos pueden establecer sus colonias. Aunque muchas veces solo se observan recorriendo las superficies, el verdadero foco del problema puede encontrarse oculto en grietas de las baldosas o dentro de macetas.

Eliminar únicamente las hormigas visibles no siempre resulta suficiente, ya que la colonia puede continuar activa y generar nuevos recorridos en pocos días. Por este motivo, una de las medidas más importantes es observar por dónde ingresar y seguir su camino hasta encontrar el punto donde se refugian.

Una vez localizado el lugar, es posible aplicar diferentes estrategias para reducir su presencia. Los cebos específicos pueden ser una alternativa efectiva, ya que las obreras trasladan hasta el hormiguero y permiten actuar sobre una mayor cantidad de insectos. Además, limpiar la zonas donde circulan ayuda a eliminar los rastros químicos que utilizan para orientarse.

Para evitar que regresen, es recomendable sellar pequeñas fisuras, controlar la humedad y revisar el estado de las macetas. También es importante retirar restos de alimentos y mantener el espacio ordenado para reducir las condiciones que favorecen la instalación de nuevas colonias. Con atención constante y medidas preventivas, es posible mantener el balcón protegido y evitar que las hormigas vuelvan a convertirse en una molestia dentro del hogar.