La temporada del bikini llegó y expertos en siluetas y en estilos revelan cuáles son esos modelos que pueden ayudar a estilizar la cintura y dar una imagen de reloj de arena, separándose por completo de las formas rectangulares o redondas.

Aunque el cómo luce un bikini depederá del tipo de cuerpo de cada persona, sí existen algunos diseños que ayudan a disimular la barriga y pueden acentuar aún más la cintura, centrando la atención el las caderas o en el pecho.

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El bikini que ayuda a estilizar la cintura

Algunos de los modelos de bikini favoritos para estilizar la cintura y crear una figura de reloj de arena son:

Bikini de tiro alto o high waisted

Los bikinis de tiro alto proporcionan mayor definición a la cintura|Pinterest

Es un modelo en donde la parte inferior tiene un corte que llega hasta lo más alto del abdomen, justo en la parte más estrecha, lo que proporciona un control del abdomen bajo y acentúa la curva natural de la cintura.

Bikini de corte alto en la pierna o high cut

Los bikinis de tiro alto en las piernas dan la sensación de una cintura más pequeña|Pinterest

Funciona porque la línea del bikini sube por encima de la cadera, lo que hace que visualmente las piernas sean mucho más largas y la cadera más elevada, que proporcionalmente hace que la cintura se vea mucho más definida y estilizada.

Algunos modelos tienen un corte V en la parte frontal de las bragas, lo que potencia aún más el efecto de alargamiento de las piernas.

Bikini con cinturón incorporado

Los bikinis con cinturón crean un corte a la mitad del cuerpo que da armonía y estiliza|Pinterest

Es un diseño en donde el cinturón actúa como punto de enfoque visual, y también divide el cuerpo en la zona media. Este modelo es perfecto para las figuras rectas, ya que crea una definición inmediata.

Bikini con volantes

Los diseños que incluyen aplicaciones como los volantes en hombros y caderas funcionan para definir aún más la cintura, ya que agregan volumen tanto en la parte superior como inferior del cuerpo, lo que visualmente representa una parte media más angosta, y una figura de reloj de arena.

