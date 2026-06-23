Qué hacer con las botellas de vino, son un tesoro: cómo reutilizarlas para darle un toque bonito a tu baño

Las botellas de vino vacías son posibles aprovecharlas de diversas maneras, no son solamente residuos es un material que nos da la posibilidad de mejorar su aspecto y decorar los espacios que habiten, solamente hay que usar un poco de creatividad.

Es así que te vamos a detallar cómo reutilizarlas para poder darle un toque bonito a tu baño al instante. Ideas creativas y llenas de encanto de los que te vas a enamorar.

¿Qué hacer con las botellas de vino?

Las botellas de vino vacías pueden aprovecharse al máximo, solamente es cuestión de creatividad para mejorar su apariencia. Para que puedas darle un toque bonito a tu baño, te recomendamos optar por reutilizarlas de las siguientes formas:

Florero: En la boquilla de la botella envuelve un lazo de yute y adhiérelo con silicona. Al final agrega unas cuantas flores para decorar tu espacio.

Porta accesorios: Retira las etiquetas que tenga. Ubícalo en un espacio y en la boquilla coloca todas las pulseras que ya no vayas a usar.

Lámpara aesthetic: Si te gusta pintar, con pintura o plumones acrílicos puedes crear todo un mundo de fantasía, y en la parte interna colocar una tira de luces LED. Te ayudará a tener un espacio acogedor.

¿Cómo hacer vasos de botellas?

Otra forma en que puedes reutilizar las botellas de vino es creando vasos, pero para lograrlo hay que hacer ciertos pasos, los cuales te ayudarán a tener un buen resultado. A diferencia de otras manualidades, para esta será necesario conseguir un cortador especial para botellas, con el que lograrás tener un buen resultado. Recuerda que debes retirar previamente las etiquetas y los restos de pegamento de los envases.

Al tener la botella cortada, será necesario limpiar para retirar las esquinas afiladas; finalmente, la lavamos para retirar los restos de vidrio y así podremos aprovechar el nuevo vaso en casa. No esperes más, aprovecha tu tiempo libre para hacer manualidades y darle un toque bonito a tu baño.