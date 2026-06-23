Antrax usa el poder del Pin en MasterChef 24/7 para la nueva brigada de limpieza y hace duras advertencias

La nueva etapa de MasterChef 24/7 trajo consigo varios cambios en las dinámicas, incluyendo los beneficios que tendrá el portador del Pin. Y para la semana 6, el ganador indiscutible fue Antrax, quien ya empezó a tomar decisiones y asignó a Emmanuel, Ismael y Luis para estar en la brigada de limpieza, por lo que se encargarán de que todo esté impecable.

Además de este equipo, el streamer también consideró una "patrulla de vigilancia" que pretende evitar que los cocineros dejen trastes sucios y rompan las reglas. Eso sí, Antrax advirtió que no pretende insistir para que se hagan bien las cosas y, en caso de que alguien falle de manera deliberada, simplemente optará por recurrir a los castigos especiales que le asignaron.

¿Por qué Antrax ganó el Pin de MasterChef 24/7?

El triunfo de Antrax como el portador del Pin en MasterChef 24/7 fue gracias a una prueba de repostería que llevó a los participantes al límite. En esta ronda solo participaron las duplas de Ramahá con Claudia y la de Nora con Antrax porque ganaron el primer reto de tempura y mariscos. Además, participó Flor porque fue la que más votos tuvo por parte del público.

Y aunque todos los participantes hicieron un gran trabajo y se llevaron críticas positivas por parte de los jueces, fue Ángel el que tuvo un mejor desempeño. Esto gracias a que presentó un pastel perfectamente bien decorado con cobertura espejo, rejillas de chocolate y hasta un par de huevitos de fondant que representaban un nido.

@masterchefmx Antrax se gana por primera vez el Pin del Chef, su pastel de chocolate lo hizo ganador esta semana. 🤩🙌🏼 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

¿Quién fue el sexto eliminado de MasterChef 24/7?

Después de las dinámicas especiales con los chefs invitados por el Día del Padre, Pablo se convirtió en el sexto cocinero eliminado de MasterChef 24/7. Y es que a pesar de que su equipo ganó en la primera ronda, en la última etapa no fue capaz de superar a sus compañeros y entregó una pasta con proteína pasada de cocción, lo que para los jueces fue suficiente para determinar que él debía salir de la cocina más famosa de México.

Por otra parte, los participantes también tuvieron que despedirse de María, quien tomó la decisión de renunciar a MasterChef 24/7 por una serie de problemas de salud. Y aunque no dio muchos detalles, sí aprovechó su última aparición para agradecerle a todas las personas que formaron parte de esta experiencia.