¿Quiénes son los capitanes de hoy 23 de junio del 2026 en MasterChef 24/7?

Como habrás visto, la sexta semana de MasterChef 24/7 ha subido un nuevo nivel tanto de intensidad como de emoción, pues la cocina más popular de México constantemente se encuentra en constante cambio y ello obliga a los participantes a reinventarse.

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La noche ayer fuimos testigos de cómo Ántrax logró hacerse con el Pin del Chef, beneficio que le puede dar algún impulso durante esta nueva semana tras el fuego, aunque cada cocinero querrá llevarse la Capitanía de este martes, por lo que veremos grandes enfrentamientos en los retos.

¿Quiénes serán Capitanes de MasterChef 24/7?

Este martes viviremos fuertes enfrentamientos donde conoceremos a los dos Capitanes de esta sexta semana de MasterChef 24/7, lo cuál les estaría acercando a la Salvación.

Ser Capitán de algún Equipo incrementa las posibilidades de conseguir la Salvación, pues recuerda que el Capitán o Capitana que conquiste la Batalla por Equipos asegura su permanencia una semana más, así como tener el poder de elegir a dos Cocineros para que suban al Balcón.

Amistades y peleas en MasterChef 24/7

Tras más de un mes dentro del universo MasterChef 24/7 ya hemos sido testigos de qué participantes se llevan bien entre sí y pueden congeniar hasta que evitan compartir el mismo espacio, pues este formato de 24/7 obliga a una convivencia diaria, donde las personalidades y los estilos de vida comienzan a ser un factor fundamental dentro de las relaciones entre los participantes, generando tensiones, amistades e incluso romance.

Por ello, las estrategias toman un mayor valor dentro de la competencia de cocina más intensa de México, pues es en esta donde los mismos participantes deciden el futuro de quienes consideran como un aliado, trazando un rumbo y marcando una división rumbo a una Gala de Eliminación más.