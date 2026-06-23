La planta araña, conocida por su facilidad de cultivo y su capacidad para generar hijuelos, necesita ciertas condiciones ambientales para multiplicarse con mayor frecuencia. Entre estas se debe tomar en cuenta la cantidad de luz, la temperatura, el tamaño de la maceta y el espacio donde permanece durante gran parte del día en la casa. Conoce las 5 especies de interior que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón.

Cabe mencionar que esta especie, también conocida como cinta o lazo de amor, desarrolla estolones con pequeñas plantas cuando crece en un ambiente estable y con iluminación abundante, pero sin exposición directa al sol. Estos son los 3 muebles minimalistas y económicos para el recibidor que dan la bienvenida sin saturar la entrada del hogar.

En qué parte de la casa debes poner la planta araña para que produzca más hijuelos|Pinterest

El lugar de la casa donde debes poner la planta araña

El mejor lugar para colocar una planta araña es cerca de una ventana con luz brillante e indirecta. Una orientación hacia el este o el norte suele proporcionar iluminación suficiente durante varias horas, sin que los rayos solares quemen las hojas.

De acuerdo con un artículo de Royal Horticultural Society, la exposición constante a luz filtrada favorece el crecimiento de hojas nuevas y la aparición de estolones, estructuras largas de las que nacen los hijuelos de esta planta.

Lo que debes saber de la planta araña

La iluminación es parte importante, pero también la temperatura, ya que la planta araña debe estar en un ambiente entre los 18 y 24 °C. Mientras que, en cuestión de riego, la especie requiere de poca, ya que agua en exceso podría ocasionar la pudrición de las raíces.

De acuerdo con estudios de la NASA, la planta araña es un gran purificador de aire, al eliminar toxinas comunes en interiores como el formaldehído, xileno, benceno y monóxido de carbono.

