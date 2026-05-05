3 flores bonitas e ideales para regalar el 10 de mayo y que tardan mucho en marchitarse

Con el Día de las Madres por llegar, uno de los regalos para dar este 10 de mayo son las flores, es por ello que aquí te diremos cuáles son las 3 flores bonitas e ideales para dar a las mamás; además de ser las más lindas tarda mucho en marchitarse, siempre y cuando se les den los cuidados adecuados, esto con el objetivo de darles más vida.

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3 flores bonitas que tardan mucho en marchitarse y que son ideales para regalar el 10 de mayo

Clavel

Una de las 3 flores que son muy bonitas que tardan mucho en marchitarse y que son ideales para regalar este 10 de mayo con motivo del Día de las Madres es el Clavel. Esta flor cuenta con colores muy llamativos y preciosos; además se caracteriza por tener una larga vida de duración debido a que sus pétalos lucen en buen estado. En caso de querer alargar su vida, lo que debes hacer es mantenerla en un lugar muy fresco, lejos del sol y cambiarles el agua mínima 2 veces al día.

|Foto de Justina Si

Orquídeas

En esta lista tenemos la Orquídea que no podía faltar en el top 3, esta flor puede durar hasta tres semanas o incluso un mes si es que se le dan los cuidados adecuados, este tipo de flores necesitan que le cambien el agua cada 2 días, pero también se recomienda quitar los pétalos que estén a punto de marchitarse.

|Foto de MESALLA CIULLA

Crisantemos

Terminamos con los Crisantemos, este tipo de flor tarda mucho en marchitarse, para que duren mucho tiempo puedes colocarla en un jarrón grande y cambiarles el agua 2 o 3 veces al día, también es recomendable recortar un poco los tallos que vaya tirando y así estas flores podrían durar hasta semanas.

|Foto de Shivankesh Medidi

¿Cuál es el significado de regalarle una flor a las mamás?

Regalar flores a mamá ha sido una tradición durante años, sin embargo, darle este tipo de obsequio a las madres tienen un simbolismo, el cual representa emociones y sentimientos, desde el amor, amistad, gratitud e incluso lealtad.

