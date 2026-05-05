Estas son las estafas más comunes de compras por internet en personas mayores de 50 años; así puedes evitarlas

En los últimos días las estafas a través de internet han ido en incremento, desde sitios de compras falsos, cargo de servicios e incluso multas que no corresponden han tenido un gran peso sobre los mexicanos, sobre todo en estas épocas donde es muy común hacerse de servicios y productos en línea.

Te puede interesar: 6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más limpias y elegantes

Este tipo de estafas no perdonan a nadie, pero las personas adultas son quienes llegan a ser más propensos en este tipo de prácticas, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones para que no seas víctima de la delincuencia en estos días de compras en vísperas del Día de la Madre.

Estafas comunes en internet

Suplantación: A través de correos falsos de presuntas instituciones bancarias donde se solicita actualizar datos a través de enlaces falsos.

A través de correos falsos de presuntas instituciones bancarias donde se solicita actualizar datos a través de enlaces falsos. Smishing: Mensajes de texto con alertas presuntamente urgentes sobre el aviso de cargos no reconocidos o paquetería retenida.

Mensajes de texto con alertas presuntamente urgentes sobre el aviso de cargos no reconocidos o paquetería retenida. Vishing: Llamadas telefónicas donde se hacen pasar por ejecutivos bancarios o por el equipo de soporte técnico para obtener información confidencial.

Llamadas telefónicas donde se hacen pasar por ejecutivos bancarios o por el equipo de soporte técnico para obtener información confidencial. Tiendas en línea falsas: En redes sociales cada vez es más común ver sitios con grandes ofertas y descuentos, por lo que es importante verificar que sean de confianza o en su defecto, oficiales.

¿Cómo evitar ser estafado en internet?