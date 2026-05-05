Estas son las estafas más comunes de compras por internet en personas mayores de 50 años; así puedes evitarlas
Aprende a identificar las estafas en internet con estos sencillos pasos:
En los últimos días las estafas a través de internet han ido en incremento, desde sitios de compras falsos, cargo de servicios e incluso multas que no corresponden han tenido un gran peso sobre los mexicanos, sobre todo en estas épocas donde es muy común hacerse de servicios y productos en línea.
Te puede interesar: 6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más limpias y elegantes
Este tipo de estafas no perdonan a nadie, pero las personas adultas son quienes llegan a ser más propensos en este tipo de prácticas, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones para que no seas víctima de la delincuencia en estos días de compras en vísperas del Día de la Madre.
Estafas comunes en internet
- Suplantación: A través de correos falsos de presuntas instituciones bancarias donde se solicita actualizar datos a través de enlaces falsos.
- Smishing: Mensajes de texto con alertas presuntamente urgentes sobre el aviso de cargos no reconocidos o paquetería retenida.
- Vishing: Llamadas telefónicas donde se hacen pasar por ejecutivos bancarios o por el equipo de soporte técnico para obtener información confidencial.
- Tiendas en línea falsas: En redes sociales cada vez es más común ver sitios con grandes ofertas y descuentos, por lo que es importante verificar que sean de confianza o en su defecto, oficiales.
@bancoazteca A ti ya no te la hacen, #PonteAtento 🫡 y cuélgales a los estafadores. 👋🏻 #FinTok #Finanzas #Antifraudes ♬ sonido original - Banco_Azteca_Oficial
¿Cómo evitar ser estafado en internet?
- No sientas presión: Muchas veces se acude a palabras con el fin de “proteger de manera urgente” tu dinero, pero actuar a velocidad podría generar que pases de largo algunas señales de la estafa.
- No guardes contraseñas en tu navegador: Cualquier virus podría acceder a tu celular, computadora y comprometer tu información.
- Utiliza pasos de verificación: Tener un código además de la contraseña blinda tu información, e incluso hay apps que utilizan datos biométricos.
- Pago seguro: Cuando pagues en establecimientos y comercios a través de QR, transferencia o contact verifica que sea a través de métodos seguros.
- Evita redes de Wi-Fi gratuitas: Muchas veces estas conexiones a redes son vulneradas e incluso hay quienes se hacen pasar por redes de establecimientos, lo cuál podría comprometer tu información.