Las repisas son una gran solución cuando no tienes espacio y requieres de un lugar de almacenamiento, ya que no estorban al instalarse en la parte alta de la pared del baño. Este elemento también funge como decoración, por lo que es de suma importancia elegir unas más limpias y elegantes. Estas son las 4 ideas para instalar lavabos dobles y hacer que tu vida sea más sencilla.

Los estantes flotantes tienden a ser en su gran mayoría de madera, material que debes elegir muy bien para el baño, ya que la humedad podría dañarla rápidamente. En el mercado también hay otras opciones que le dan una apariencia más limpia al baño, pero sobre todo una imagen aesthetic y elegante. Así puedes reemplazar el bote de basura de este espacio con estas 4 opciones minimalistas.

Las opciones de repisas del baño

1. Luz integrada: Uno de los diseños más elegantes son las repisas con luz integrada. En el ejemplo se observa que son más gruesas de lo común, lo que las hace ver más vistosas.

6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más limpias y elegantes|Pinterest

2. Tipo clóset: Un rinconcito del baño será un gran espacio para colocar repisas y replicar el diseño como si fuera un clóset. Lo mejor de todo es que no estorbará tanto abajo como arriba.

6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más limpias y elegantes|Pinterest

3. En hueco: Si dejaste un hueco en el baño al momento de construirlo o remodelarlo, será el lugar indicado para instalar unas repisas.

6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más limpias y elegantes|Pinterest

4. Estructura metálica: Este tipo de repisa resalta porque es una estructura metálica que sostiene las repisas de madera. Son muy comunes de instalar arriba del escusado.

6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más limpias y elegantes|Pinterest

5. De vidrio: Esta repisa es la que le da al baño una apariencia de limpieza y amplitud, ya que son muy utilizadas en este tipo de espacios.

6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más limpias y elegantes|Pinterest

6. De rejilla: Son hechas de alambre revestido y, aunque no es muy común verlas en los baños, puede ser una opción para algo distinto.