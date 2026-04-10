Así puedes decorar con plantas tu pequeño balcón

A la hora de decorar un balcón pequeño pueden presentarse algunos problemas sobre todo porque si nos excedemos con elementos se presenta incomodidad visual. Es por esto que te traemos unas increíbles ideas.

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Las plantas son siempre buenas aliadas por lo que puedes colocarlas en tu balcón de una manera ordenada y coherente. Los sitios en los que se ubican son realmente importantes en este caso.

¿Cómo decorar el balcón con plantas?

Si tienes un balcón pequeño, puedes decorarlo con plantas de la siguiente manera:

Entenderlas como un conjunto

Es importante que entiendas al balcón como un conjunto por lo que no debes añadir macetas por agregar sino que tienes que construir una escena donde cada una de las especies tenga un sitio y una lógica.

Aprovechar la vertical

Si ya no puedes utilizar el piso pues puedes seguir por las paredes. Ayúdate de estanterías, soportes o jardines verticales para sumar plantas estratégicamente. Por otro lado, también elevan la mirada haciendo que el balcón parezca más grande.

Jugar con las alturas

Otra de las ideas es la de utilizar macetas altas, colgantes para crear dinamismo. Juega con los niveles en los que colocas las plantas para transformar el espacio visualmente y cambiar la percepción del espacio.

Elegir especies compactas

Por último, puedes informarte sobre las plantas que son capaces de crecer en espacios reducidos. Así vamos a controlar su crecimiento y tener conocimiento de que el balcón no se va a desordenar visualmente.

Crear zonas de sombra

Ten en cuenta que las plantas también pueden ser protectoras por lo que puedes colocar trepadoras o especies con volumen que ayuden a filtrar el sol y bajar la sensación térmica. Es ideal para balcones que están al sur.

Esta es una gran oportunidad para que puedas decorar tu balcón con plantas que le darán mucha vida a tu espacio.