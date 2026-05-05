3 claves para que el maquillaje te dure más tiempo durante el calor extremo

Cuando el calor extremo aparece, lograr que el maquillaje permanezca intacto durante varias horas no es una misión imposible. La clave está en preparar correctamente la piel, elegir texturas adecuadas y sellar los productos con técnicas profesionales.

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Las altas temperaturas aumentan la producción de grasa y la pérdida de hidratación superficial: dos factores que pueden afectar la duración del maquillaje. De acuerdo con maquilladores, estos pasos ayudan a evitar que la base se derrita, que el corrector se acumule o que el rubor desaparezca con el paso de las horas.

Por eso, maquilladores internacionales como Pat McGrath, Charlotte Tilbury y Hung Vanngo, coinciden en que una buena técnica puede marcar la diferencia. Estos son los pasos a seguir para tal misión.

¿Cuáles son las claves para que el maquillaje resista el calor?

Estos son los 3 pasos más recomendados por expertos para mantener el maquillaje impecable incluso en días de calor intenso:



Preparar la piel antes del maquillaje: limpiar, hidratar y aplicar primer según tu tipo de piel. Un rostro bien preparado ayuda a que los productos se adhieran mejor y duren más tiempo. Los maquilladores de Charlotte Tilbury Beauty recomiendan usar hidratantes ligeras y primers con efecto matificante en zonas de brillo. Elegir productos ligeros y de larga duración: optar por fórmulas oil-free, waterproof o de larga fijación. Bases pesadas o productos demasiado cremosos pueden desplazarse más fácilmente con el calor. Según expertos de Allure, los acabados livianos suelen comportarse mejor en climas cálidos. Sellar en capas finas: aplicar polvo suelto estratégicamente y terminar con spray fijador. La maquilladora Pat McGrath ha explicado en backstage de pasarelas internacionales que sellar en capas ligeras ayuda a prolongar la duración sin sobrecargar la piel.

¿Qué errores hacen que el maquillaje se derrita más rápido?

Además de seguir una buena rutina, los expertos recomiendan evitar ciertos hábitos que pueden afectar la duración del look.



Aplicar demasiada base : el exceso de producto tiende a separarse con el sudor o la grasa natural.

: el exceso de producto tiende a separarse con el sudor o la grasa natural. No dejar absorber la hidratación : si la piel está húmeda al maquillar, los productos pueden moverse.

: si la piel está húmeda al maquillar, los productos pueden moverse. Usar correctores o rubores demasiado cremosos sin sellar : pueden acumularse o perder intensidad.

: pueden acumularse o perder intensidad. No retocar estratégicamente: eliminar brillo con papel absorbente es más efectivo que aplicar capas y capas de polvo.

La revista Harper’s Bazaar Beauty señala que el maquillaje duradero en verano depende más de la técnica que de la cantidad de producto. Por su parte, Hung Vanngo, maquillador de celebridades, recomienda trabajar con capas finas para lograr acabados naturales que resistan mejor el clima.

Mantener el maquillaje impecable durante el calor extremo no depende de usar más productos, sino de aplicar mejor cada paso. Una piel bien preparada, fórmulas inteligentes y una buena fijación pueden hacer que tu look permanezca fresco durante horas.